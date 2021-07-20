無線充電有用嗎？內行點出最適合使用時機「根本神器」

不少網友認為，無線充電的充電效率並不如有線，而且十分不方便。（示意圖／Ingimage）

現在許多智慧型手機 都含有無線充電的功能，讓手機不需要插上有線的傳輸線，也可以進行充電，但消費者對於無限充電的評價卻十分兩極，對此就有網友表示疑惑「使用『無線充電』是不是很不方便？」

原PO在PTT上以「無線充電是不是很雞肋的東西」為題發文分析，首先，如果使用無線充電的話，就還是要將手機擺在固定位置或是區域上，雖然有些說追劇時可以立起來充，但是那時候也碰不到手機跟插著線有什麼差別；第二，除了前面提到的位置限制外，充電速度還比有線慢。

接下來第三點，原PO也說明，無線充電其實整體來講也不是無線阿，根本還是要有一條線出來阿。他在最後更總結「最重要的是，無線充電還不能邊充電邊滑PTT，這點有線還可以躺在床上滑PTT邊充電，無線充電是不是很雞肋的東西，有沒有八卦 ？」

此文一出，不少有使用過無線充電功能的網友們也紛紛表示，「回家還不是乖乖拿出有線在那邊充邊玩手遊」、「現階段真的不實用」、「車上好用，其他場景都很廢」、「就讓你少一個插拔線的動作啊」、「行動電源都比這東西有用多了」。

有些網友則指出，無線充電用在車上的時候很方便，紛紛表示「無線充電在汽車 上超好用」，「車上真的好用」、「真的就車上好用，搭配無線AA或無線car play根本神器。然後還要搭自動挾持的手機架，不用抽插就是爽」、「開車好用」、「開車時真的也蠻方便」。