實測AirTag跟蹤另一半行動可行嗎？安全性驚呆了

蘋果AirTag。（圖：蘋果提供）

蘋果 推出藍牙追蹤器「AirTag」，雖然表示有防跟蹤機制，只適合用來追蹤物品，不適合用來追蹤人和寵物，不過YouTube 頻道「我是賴瑞 /iamLarrie」仍實際測試看看把AirTag放在男友錢包裡是否可跟蹤成功。

賴瑞表示，蘋果AirTag搜尋方式是若離開藍牙範圍時，會利用周邊蘋果的設備來定位它的位置。起先可得知賴瑞男友離開他約400公尺遠，但無法得知確切位置；半小時後，對方收到「偵測到有AirTag正跟著您移動」之訊息，並能顯示一路上被跟蹤之位置，讓賴瑞認為AirTag回報的速度蠻快，安全機制相當不錯。因此證明，若想要用AirTag做壞事的話，「可能需要思考一下」。蘋果AirTag定價29美元。

來源：我是賴瑞 /iamLarrie