「史上最貴」iPhone 13將現身？達人爆9‧14發表會

蘋果 將在9月發表新款iPhone 13系列手機,根據知名爆料達人透露,發表會的日期就落在9月14日,於17日就能預購,最快在24日出貨。此次iPhone 13也可望刷新最貴iPhone紀錄。

知名爆料達人@LeaksApple Pro在推特上透露,蘋果此次發表會預計在9月14日舉辦。預購及出貨時間也提前曝光,17日開始預購,最快在24日就能出貨。

The Apple September event is currently scheduled for week 37.

That is the 14th of September.

Preorders should happen on the 17th and shipments should start on the 24th.