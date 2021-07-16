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「史上最貴」iPhone 13將現身？達人爆9‧14發表會

編譯中心／綜合報導
蘋果將在9月發表新款iPhone 13系列手機，有望再次刷新最貴iPhone紀錄。圖為蘋果執行長庫克。（歐新社）
蘋果將在9月發表新款iPhone 13系列手機，有望再次刷新最貴iPhone紀錄。圖為蘋果執行長庫克。（歐新社）

蘋果將在9月發表新款iPhone 13系列手機，根據知名爆料達人透露，發表會的日期就落在9月14日，於17日就能預購，最快在24日出貨。此次iPhone 13也可望刷新最貴iPhone紀錄。

知名爆料達人@LeaksApplePro在推特上透露，蘋果此次發表會預計在9月14日舉辦。預購及出貨時間也提前曝光，17日開始預購，最快在24日就能出貨。

根據報導，蘋果已在歐盟EEC認證網站註冊，包含型號A2628、A2630、A2634、A2635、A2640、A2643 和 A2645 等7款iPhone型號，預期該批註冊機型為iPhone 13系列機種。新機將維持上一代iPhone 12四款機型，分別為iPhone 13、13 mini、13 Pro、13 Pro Max。

亦有消息指出此次iPhone 13系列售價將水漲船高，頂配版將飆到約1099美元，成為史上最貴iPhone。

即便售價屢創新高，但上游供應鏈透露，根據已經完成的設計資料，此次iPhone 13系列並無眾所期待的指紋辨識系統，果粉是否買單得等到正式開賣後才能揭曉。

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