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拍出「雷神索爾」閃電照 攝影老師傳授拍照秘訣

記者魯永明／嘉義14日電
專業攝影師楊仁教拍攝「嘉義縣政府附近」閃電照，左邊有斷閃電可能因為那裡雨雲太厚，他躲在一間麵食館拍攝。（圖：楊仁教提供）
專業攝影師楊仁教拍攝「嘉義縣政府附近」閃電照，左邊有斷閃電可能因為那裡雨雲太厚，他躲在一間麵食館拍攝。（圖：楊仁教提供）

炎炎夏日，台灣嘉義縣市最近天氣對流旺盛，下午經常天空烏雲密布，白天瞬間變黑夜，閃電雷擊降雨，吸引許多攝影愛好者拍攝捕捉大自然美景，專業攝影師楊仁教最近在縣府附近及東石鄉白水湖，分別拍到閃電美照，有如電影「雷神索爾」現身出場情景，讓人驚呼。

楊仁教說，拍攝打雷閃電分為有兩種情況：一種身在雷區拍攝拍，另外一種身在非雷區拍攝，如果是雷區（會下雨，而且雷閃電就在您附近），拍攝真的很恐怖危險（要躲在室內拍攝)，非雷區（不會下雨，雷閃電就離您較遠）拍攝就不用怕。

專業攝影師楊仁教拍攝「桂林」閃電照，他帶領桂林攝影團，行程中遇到暴雨（那天停水停...
專業攝影師楊仁教拍攝「桂林」閃電照，他帶領桂林攝影團，行程中遇到暴雨（那天停水停電）團員們就在住宿房間陽台裡拍閃電。（圖：楊仁教提供）

他以自己拍攝的三張雷電照片舉例說明，第一張拍攝點雷區「桂林」，他帶領的桂林攝影團，行程中遇到暴雨 （那天停水停電）團員們就在住宿房間陽台裡拍閃電，建議鏡頭廣角，因為閃電就在身旁。

第二張拍攝點雷區在嘉義縣政府附近，左邊有斷閃電可能因為那裡雨雲太厚，他躲在一間麵食館拍攝，建議鏡頭廣角，因為閃電就在身旁。第三張拍攝點非雷區「東石白水湖」，7月11日他站在堤防拍攝，建議鏡頭中焦，因為閃電有段距離。

楊仁教是專業攝影老師，曾在台中、高雄教課，還專門帶國外攝影團，受全台三級防疫影響，收入大減，現在有多餘時間背相機拍攝美景，貼臉書與親朋好友及網友分享，讓親友網友們大飽眼福。

專業攝影師楊仁教拍攝「東石白水湖」閃電照，7月11日他站在堤防拍攝。（圖：楊仁教...
專業攝影師楊仁教拍攝「東石白水湖」閃電照，7月11日他站在堤防拍攝。（圖：楊仁教提供）

攝影 暴雨 電影

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