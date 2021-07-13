馬斯克：因晶片荒 特斯拉家用蓄電系統Powerwall產量低

電動車大廠特斯拉執行長馬斯克13日赴德拉瓦州法院作證。（美聯社）

特斯拉 （Tesla）執行長馬斯克 （Elon Musk）周一在美國德拉瓦州法庭作證，捍衛自己在特斯拉2016年以約26億美元收購太陽能安裝商SolarCity扮演的角色時，透露特斯拉家用蓄電系統Powerwall的市場需求約為8萬個，但該公司本季產量甚至達不到一半。

馬斯克的庭上證詞是Powerwall的最新財測，他說，特斯拉「頂多」也只能在本季生產3萬到3萬5000個Powerwall備用電池。他將預期的短缺歸咎於晶片短缺。

馬斯克出庭是因為股東狀告特斯拉，聲稱馬斯克在應該迴避時不當參與推動SolarCity交易，為了自己而非特斯拉股東的最佳利益。

除花費26億美元收購外，特斯拉還承擔SolarCity數十億美元的債務和其他責任。兩家公司私人糾葛牽扯不清。例如，馬斯克的堂兄弟Lyndon Rive和Peter Rive創立並經營SolarCity，馬斯克同時擔任兩家公司的董事會主席。

控告馬斯克的股東還認為，在收購交易的各個面向，包括SolarCity財務狀況，以及對馬斯克旗下SpaceX太陽能債券的投資，馬斯克對特斯拉有投票權的股東沒做到應有的透明度。

2015年5月，收購SolarCity之前的一年多，特斯拉開展能源業務，舉辦了一場活動展示Powerwall和更大的儲能產品。馬斯克當時說，扁平貼立牆面的Powerwall再3到4個月就能上市，作用是將白天生產的太陽能儲存起來供夜間使用，使屋主完全脫離電網生活或至少避免停電。

但他本周在法庭講的完全是另一回事，聲稱如果不收購SolarCity，就造不出Powerwall。

法院必須決定，馬斯克是否有效控制特斯拉董事會，迫使其達成收購SolarCity的交易，或者股東和董事會根據執行長依法應提供的訊息，獨立做出這項決定。

在此同時，特斯拉仍努力讓它的太陽能業務平順運轉以便獲利。該公司公布2021年第1季能源營收 是4.94億美元，較一年前疫情爆發時的2.93億美元為佳，但第1季成本高達5.95億美元。

特斯拉的太陽能裝置在該季漲價，並要求訂購太陽能板或Solarglass屋瓦的客戶必須訂加購Powerwall。

特斯拉沒有揭露其太陽能和儲能產品與諸如澳洲Megapack之類的大型項目之間的細目分類。特斯拉規模更大的汽車業務在2021年第1季創造90億美元的營收。