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蘋果偕高盛推「先買後付」服務 沒辦Apple Card也適用

編譯洪啟原／綜合報導
蘋果傳出攜手高盛，推「先買後付」服務。（路透）
蘋果傳出攜手高盛，推「先買後付」服務。（路透）

蘋果據傳正與高盛集團合作研發一項升級版分期付款計畫「Apple Pay Later」，標榜先買後付，提供給沒有辦自家信用卡Apple Card的顧客。

蘋果當前提供顧客不同的分期付款購物方式，包括透過Apple Card付款，現正計劃類似的分期付款計畫服務，供一般的Apple Pay交易使用。

彭博資訊報導，這項服務預料取名為「Apple Pay Later」，將委託高盛做為放款業務機構，但不要求顧客申辦聯名信用卡Apple Card，主打為一般的Apple Pay交易提供分期付款服務。

蘋果表示推出這項服務後，若顧客使用Apple Pay單筆購買，將提供分四期無息分期付款的選項，每期繳納期限為兩周，或選擇多個月的帶息分期付款。這四次無息分期付款選項簡稱「Apple Pay in 4」，多個月的有息分期稱為「Apple Pay每月分期」。

不論使用其中哪一種計畫完成購買，顧客都能選擇自己的支付卡來繳費。這個服務實際上可能擴大應用至任何Apple Pay交易，不僅限購買蘋果產品。

這個計畫的部分版本將不會收取滯納金和規費，而利息將成為顧客選擇長期分期付款的唯一成本。這個計畫顯然也不會查核使用者的信用評分，提供機會讓使用者及早付清分期付款餘額。

這項計畫讓蘋果能與其他無息分期付款服務競爭，包括支付業者PayPal的「先買後付」服務和線上支付平台Klarna與Sezzle提供的分期付款服務。

Apple 蘋果 高盛

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