蘋果傳今秋推iPad mini 6 將出現9年來最大改版

蘋果平板電腦產品iPad mini。（圖：蘋果提供）

彭博資訊引述消息人士報導，蘋果 更新設計的平板電腦iPad mini 6將在今年秋季上市，而且24吋的個人電腦iMac也會和一款更大尺寸、同樣由蘋果晶片Apple Silicon驅動的iMac加入蘋果產品陣容。

市場傳言，蘋果正對iPad mini進行一些調整，包括邊框更薄並移除Home鍵。先前有傳言指出，第六代的iPad mini將在今年底前問世，但根據最新報導，最快可能在今年秋季就會推出。

彭博資訊「Power On」時事通訊記者葛曼（Mark Gurman）在報導中表示，第六代iPad mini「應該會在」秋季推出。他引述消息人士的說法指出，這會是該裝置「九年歷史以來最大的重新設計」，將類似iPad Air所出現的調整。

外洩的設計圖顯示，iPad mini的尺寸規格與當前款式相同，僅差距3公釐。Lightning接頭據傳已換成USB Type-C，揚聲器的部分也有所改善，同時保留Touch ID做為電源按鈕感測器的形式。

葛曼表示，iPad mini並非是蘋果規劃中的唯一產品。除了更新的24吋iMac外，蘋果還準備推出第二款採用Apple Silicon的iMac產品。

報導指出，新款產品將尺寸是更大的iMac，顯然是要取代當前的27吋iMac，但可能有更大的螢幕。這款iMac可能會搭載謠傳中的M1X晶片，或是M2，而不是採用M1晶片。