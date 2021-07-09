蘋果iPad採用OLED螢幕 傳最快2023年推出

蘋果可能推出搭載有機發光二極體（OLED）螢幕的新型iPad。（歐新社）

顯示器供應鏈顧問公司（DSCC）透露，蘋果 可能推出搭載有機發光二極體（OLED）螢幕的新型iPad，預計2023年問世，有助帶動平板市場規模超過10億美元。

科技媒體AppleInsider報導，外界持續傳出蘋果可能推出OLED版iPad的消息。蘋果5月推出12.9吋的升級版平板電腦iPad Pro，是採用mini-LED螢幕。蘋果若改用OLED螢幕，可能意味蘋果在不到三年內轉向另一項顯示器技術。

根據DSCC的報告，蘋果將在2023年發表OLED版iPad，而這有助帶動平板市場規模在2024年超過10億美元。報告也說，採用OLED螢幕的平板，銷售成長年增率預估在2023年達到57%，也代表成長率攀抵預測期間的高峰。這意味蘋果若推出OLED版iPad，將主宰OLED平板市場。

蘋果的iPhone 12系列新機已採用OLED螢幕。DSCC預估，蘋果將在第3季稍早發表iPhone 12s新機，比去年發表iPhone 12的時間提前，預料拖累OLED第4季出貨量年減約4%。

蘋果占OLED智慧手機 第1季出貨量比重達26%，三星電子占20%，位居第二。蘋果智慧手機使用OLED的數量依然最多，智慧手表排行第二。蘋果電腦觸控列的OLED使用量排行第三，等蘋果推出OLED版iPad，對OLED的用量將超越前者。DSCC也說，蘋果未來可能取消觸控列這項功能。

目前除了12.9吋的iPad Pro，其他iPad都採用LCD液晶螢幕。報告認為，mini-LED技術不適合用在螢幕較小的iPad，因此10.9吋iPad有可能搭載OLED螢幕。