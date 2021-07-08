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iPhone 13系列保護殼曝光 「三眼怪」鏡頭疑變凸變強

編譯中心／綜合報導
圖為疑似是iPhone13 Pro的手機殼。（截圖自「老爆科技」微博）
圖為疑似是iPhone13 Pro的手機殼。（截圖自「老爆科技」微博）

蘋果有望在今年秋季推出新款iPhone 13系列手機。根據疑似被曝光的iPhone13 Pro的手機保護殼顯示，該系列仍有4款可供選擇，在原本被俗稱為「三眼怪」的後置鏡頭中，iPhone13疑採用對角線式後置鏡頭加大處理，在更凸的設計中，將會擁有6P超廣角鏡頭，且支援自動對焦功能。

iPhone13 Pro的後置鏡頭外觀，可能更大更凸起。（截圖自「老爆科技」微博...
iPhone13 Pro的後置鏡頭外觀，可能更大更凸起。（截圖自「老爆科技」微博）

根據微博博主「老爆科技」曝光的iPhone13 Pro的手機保護殼判斷，包括iPhone 13 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max等四款，疑似是蘋果預計在今年9月會推出的新機款式，包括之前模型機曝光顯示，為了加入sensor-shift穩定功能，iPhone 13系列將加厚設計和選擇讓鏡頭更大更凸起，連此系列中最高階的iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max，也將推有配備升級的超寬鏡頭，在電池容量上也會一併升級。

iPhone13 Pro的後置鏡頭外觀，可能更大更凸起。（截圖自「老爆科技」微博...
iPhone13 Pro的後置鏡頭外觀，可能更大更凸起。（截圖自「老爆科技」微博）

從比原機還大一些的保護殼大小判斷，iPhone 13 Pro系列的鏡頭模組將比 iPhone 12 Pro系列明顯大許多，iPhone 13 Pro系列仍會採用三鏡頭，但搭載的會是更大的 f/1.8 光圈超廣角鏡頭，內含6枚鏡片組，並仍有自動對焦功能。

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