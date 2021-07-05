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華為本月將發射2顆衛星 搶占6G研發先機

記者林宸誼／綜合報導
華為本月將發射兩顆衛星，以搶占6G研發先機。(路透)
華為本月將發射兩顆衛星，以搶占6G研發先機。(路透)

華為本月將與中國移動、中國航太公司合作發射兩顆衛星，此次衛星發射旨在提升網路建設與交換技術能力，並率先搶占6G研發先機。如果發射成功，相關的成果將會在9月的華為開發者大會上公布。

據證券時報報導，華為輪值董事長徐直軍6月在浦江創新論壇發表演講時曾透露，華為2017年就啟動了6G研發，他表示，「越早投入，可能累計投入更少。」

徐直軍在4月「華為全球分析師大會」上表示，6G應該在2030年左右推向市場，同時華為也將發布6G白皮書，「目前什麼是6G還不知道，但華為已經加大了相關技術研發，圍繞6G做了一些基礎研究，華為將在不久後發布6G的白皮書，告訴各行各業6G是什麼。」

徐直軍指出，現在華為主要是做兩方面的工作：第一，和產業界一起，去努力定義6G是什麼；第二，圍繞願景、6G的定義，做一些基礎研究和前沿技術的研究，希望能共同定義的6G。

「總之，我們憧憬6G，但不一定有6G，但是我們還要為6G有可能的到來做準備、做研究、做投資」，徐直軍說。

金融界網站報導，華為正著手進行「天地一體化」計畫，預計將耗費近百億美元，發射不下1萬顆低軌道小型衛星，實現全球6G網路的覆蓋。

相比5G存在的限制，6G採用衛星+地面基地台混合的方式，室內採用地面基地台增強信號，室外則連接衛星信號，透過全球衛星與地面無線設備互聯，未來即使在杳無人煙的沙漠、海洋，6G都能做到全面的訊號覆蓋。

目前包括歐美、南韓、日本等國家也開始6G技術的研發，隨著未來6G研發持續推進，相關產業鏈公司也將可望受惠。

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