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iPhone 12系列 僅花7個月 全球賣逾1億支

編譯黃淑玲、記者吳凱中／綜合報導
蘋果iPhone 12系列去年10月問世後，今年4月全球銷量突破1億支里程碑，僅僅七個月就達成此紀錄，印證iPhone 12實現了「超級周期」。（官網）
蘋果iPhone 12系列去年10月問世後，今年4月全球銷量突破1億支里程碑，僅僅七個月就達成此紀錄，印證iPhone 12實現了「超級周期」。（官網）

蘋果iPhone 12系列去年10月問世後，今年4月全球銷量突破1億支里程碑，僅僅七個月就達成此紀錄，比前一代iPhone 11系列提早兩個月達到這個門檻，印證iPhone 12實現了「超級周期」。

研調機構Counterpoint Research去年10月即預告，iPhone 12系列會是全球最暢銷的5G手機，該機構最新報告進一步評定iPhone 12系列已經造就超級周期，在銷量和花費的時間兩方面都成就非凡。

Counterpoint分析師Varun Mishra表示，iPhone 12系列在4月時，全球累積銷售量超過1億支。這是在其上市後第七個月就達成，比iPhone 11系列早兩個月。Mishra說，這很像當年iPhone 6系列，在行動通訊轉到4G網路時，也助蘋果獲得第一個數量超級周期。iPhone 12系列隔了六代，也掌握到了5G網路的轉捩點。

以iPhone 6系列為例，當年該推出大尺寸機種，造就強勁銷售熱潮，而iPhone 12系列則透過加入5G功能，以及全新OLED螢幕吸引客戶。

Counterpoint Research的報告特別提到消費者購買行為的改變，在iPhone 12系列推出的首七個月裡，消費者偏好系列中的最高階款，iPhone Pro Max款的銷量在系列各款機種的占比為29%。

從iPhone 12系列寫下傲人銷售紀錄，但最小尺寸的iPhone 12 mini銷售不佳來看，顯示果粉在新冠疫情期間不在意單價，而是更偏好功能、電池續航力，以及更大螢幕的手機。

截至今年4月，美國占全球iPhone 12 Pro Max銷量的40%，在該機價格維持與iPhone 11 Pro Max相同下，以及電信商積極促銷支持下，帶動iPhone 12 Pro Max銷量提升，成為美國銷量最高的智慧手機。

蘋果去年下半年推出iPhone 12系列，包含iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12以及iPhone 12 mini，相較於上一代iPhone 11系列，則僅僅只推出三款機型。不過，iPhone 12 mini銷售「滑鐵盧」，與定價與銷售策略有關，原先iPhone 12 mini定位是「5G最便宜、小尺寸iPhone」。

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