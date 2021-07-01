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三星這款5G手機 MWC斬獲「最佳智慧型手機」獎

記者陳立儀／即時報導
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G於2021世界行動通訊大會（MWC）中，獲頒全球行動大獎（GLOMO獎）之「最佳智慧型手機」獎項。圖／三星提供
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G於2021世界行動通訊大會（MWC）中，獲頒全球行動大獎（GLOMO獎）之「最佳智慧型手機」獎項。圖／三星提供

三星電子宣布旗下Samsung Galaxy S21 Ultra 5G於2021世界行動通訊大會（MWC）中，獲頒全球行動大獎（GLOMO獎）之「最佳智慧型手機」獎項。一年一度的GLOMO獎項旨在表揚對全球行動產業發展深具貢獻的軟、硬體與服務。

於6月30日的頒獎典禮中，Samsung Galaxy S21 Ultra 5G被評選為過去一年間的「最佳智慧型手機」，搭載專業級相機模組、出色的智慧型顯示螢幕，是追求拍攝出動人、細膩照片者心中的夢幻逸品。Samsung Galaxy S21 Ultra 5G也是首款支援S Pen的S系列裝置，為重量級用戶再挹注強大生產力，Samsung Galaxy S21 Ultra 5G將一系列的卓越功能融入時尚的輪廓切割設計，堪稱三星工藝的極致體現。

該獎項評審表示：「此為最佳Android系統智慧型手機－三星的巔峰代表之作，其搭載多元功能、令人驚艷的AMOLED顯示螢幕、業界一流的相機鏡頭等，集眾精銳於一身，獲頒2021年最佳智慧型手機得主實至名歸。」

Samsung Galaxy S20 FE也名列該獎項入圍者，將Samsung Galaxy S20系列最受星粉喜愛的旗艦級功能提供給更廣大的使用者，包括超強的AI相機、絕美的120Hz O極限全螢幕等。

三星電子資深副總裁暨行動通訊事業部行銷負責人Stephanie Choi表示：「我們深感榮幸能在激烈的競爭中脫穎而出，獲得今年度GLOMO大獎殊榮。三星致力追求創新，期望打造符合現今與未來用戶需求之選。為因應瞬息萬變的消費者需求，三星將持續以一馬當先之勢，積極開發廣受全球用戶喜愛的裝置。」

GSMA執行長John Hoffman表示：「恭喜2021年度GSMA所有GLOMO獎項的得獎者與入圍者。各位具體貫徹了今年度的活動主題－相互影響（Connected Impact）。過去15個月以來，全球人類面臨嚴峻的環境挑戰，此時齊聚一堂、凝聚向心力，表揚有益形塑產業未來發展、為世界創造正向改變的出色創新與精巧設計，此重要性更勝以往。」

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G於2021世界行動通訊大會...
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G於2021世界行動通訊大會（MWC）中，獲頒全球行動大獎（GLOMO獎）之「最佳智慧型手機」獎項。圖／三星提供

智慧型手機 三星 5G

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