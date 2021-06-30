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Instagram將測試重大變革 會更像TikTok

編譯季晶晶／綜合外電
Instagram未來幾個月將測試重大變革，包括全螢幕展示推薦影片，變得更像TikTok。(路透)
Instagram未來幾個月將測試重大變革，包括全螢幕展示推薦影片，變得更像TikTok。(路透)

臉書的Instagram負責人Adam Mosseri周三宣布，該社群平台計劃在動態消息中，全螢幕顯示推薦給用戶的影片。

Mosseri說：「我們還將實驗如何更廣泛地擁抱影片----全螢幕、沉浸式、有娛樂性、行動優先的影片。各位未來幾個月會看到我們在這個領域做很多事，或嘗試很多事。」

向用戶顯示的全螢幕影片，具體而言會包括他們尚未關注的帳戶所上傳的影片。用戶也會在接下來的幾個月，看到Instagram進行其他實驗。

Mosseri強調：「我們不再是相片共享的應用程式，或分享方塊照的應用程式。」

這代表Instagram的重大轉變，迄今為止，用戶主要用它來關注朋友及其追蹤帳戶貼出的方形圖象。

Mosseri特別指出，TikTok和谷歌（Google）旗下YouTube是強力的競爭對手，還有其他許多新創公司也虎視眈眈，這些是推動改變的主因。內容呈現方式改變將使Instagram與TikTok進行更直接的競爭。

Instagram早已把TikTok視為頭號對手，因此在2020年8月推出有短影音功能的Reels，允許用戶創建疊加了音效和擴增實境效果的內容，如同他們在TikTok上能做到的那樣。

Mosseri表示：「大家希望上Instagram獲得娛樂，現在競爭激烈，還有很多可以做的事。我們必須接受這一點，而那意味要改變。」 

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