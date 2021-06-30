臉書推電子報訂閱服務Bulletin 拉攏網紅拚收入

臉書29日推出電子報訂閱服務Bulletin，期盼擴大收入來源。(路透)

臉書 周二（29日）推出電子報訂閱服務Bulletin，將與網紅創作者簽訂付費授權交易，幫助他們推出專屬作品，拓 展收入來源。

網紅創作者可向訂戶收取電子報訂閱費用，這些電子報將寄至訂戶信箱，也會提供臉書網頁連結給簽約創作者。臉書執行長查克柏格 在直播影片中說，電子報創作者若改天不再使用臉書產品，可帶走訂戶的信箱名單。

查克柏格說：「我們認為，開放訂戶信箱名單帶著走，對創作者經濟（creator economy）至關重要。」臉書表示，體育節目女主播Erin Andrews、知名暢銷書作家格蘭特（Adam Grant）和艾爾邦（Mitch Albom），都是Bulletin的合作夥伴。艾爾邦著有《在天堂遇見的五個人》。

查克柏格說，臉書到2023年才會開始向電子報訂閱服務收取抽成費用。臉書近幾個月專注為創作者研發產品，幫助他們在疫情 期間賺取收入，同時提升臉書對創作者和用戶的魅力。推特也正推出付費電子報訂閱服務，今年稍早才收購電子報新創公司Revue，試圖擴大自家創作者產品計畫。