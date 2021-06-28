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西班牙世界行動通訊大會回來了 現場1天為1萬人做篩檢

編譯季晶晶／綜合報導
衛生人員等候為世界行動通訊大會（WMC）的與會者進行新冠肺炎篩檢。（路透）
衛生人員等候為世界行動通訊大會（WMC）的與會者進行新冠肺炎篩檢。（路透）

移動通訊界的大人物紛紛湧入西班牙的巴塞隆那，參加周一開始、為期三天的世界行動通訊大會（MWC），今年的必備技術包括；新冠肺炎篩檢、歐盟證證FFP2口罩，以及接觸者數位追蹤徽章。

今年有來自143個國家的3萬人與會，每個人都必須通過以80個展位組成的龐大新冠檢測區。雖然與往年參加人數動輒逾10萬相差甚遠，但對籌辦活動的全球行動通訊系統協會（GSMA）來說，已經很鼓舞人心，該協會因疫情取消2020年活動，先前擔心偌大的會場人數寥寥無幾。

GSMA總幹事Mats Granryd表示：「我最擔心的是參展廠商異口同聲說『我們不來了』，但這事沒發生。在可預見的未來，不同的變種病毒都會出現，我們只需接受與其共存。」GSMA去年取消展覽後蒙受巨大損失，裁減掉40%的員工。

產業巨擘對此一盛會的反應不一。西班牙電信（Telefonica）、法國電信業者Orange、華為、聯想、英國的伏德風集團（Vodafone）共襄盛舉；但瑞典電信設備大廠愛立信（Ericsson）、芬蘭電信設備製造商諾基亞（Nokia）和南韓三星缺席了。

業界希望今年的活動，分實體、虛擬和虛實混合，能為未來的商業聚會提供藍圖。

周日在巴塞降那博蓋利亞市場舉辦的歡迎會，MWC來賓和與會者熱烈交流，以擊肘或碰拳互相打招呼，樂於擺脫一年來的孤立、封鎖和視訊會議。

西班牙政府數位化和人工智慧主管Carme Artigas說：「MWC標誌之前和以後，這是我們重啟經濟濟成長要鳴槍起跑了。」

試營運的規模很大。光是周六，在MWC現場就為1萬人進行了新冠病毒檢測，主辦單位先前已做好準備，Granryd形容過程「順利」。他說：「我們做給世界看，可以舉辦這些活動，可以做得很安全，可以再次展開業務，與彼此見面。」

檢測 變種病毒 瑞典

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