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iPhone充電小祕訣 想充就充免等用光 但NG行為要避免

編譯中心／綜合報導
手機電池老化是許多人會碰到的困擾，只要掌握手機充電的原則，就能延長電池壽命。（示意圖／取材自ingimage）
手機電池老化是許多人會碰到的困擾，只要掌握手機充電的原則，就能延長電池壽命。（示意圖／取材自ingimage）

許多人換手機，常常都不是因為想要最新款式的iPhone，而是原本的手機電池老化等等，逼不得已才得去換新的。最近日本媒體，就透露了手機的電池是如何運作，以及該怎麼做才是良好的充電習慣。

日本媒體「All About20」報導，電子機器的電池容量，一般是看「完全充電循環」次數計算的。所謂的「完全充電循環」，是指充滿100％的電算一次。例如從0%充到100%，那就是一次完全充電循環。而分成兩次充電，兩次加起來總共100%（如一次充30%，另一次充70%），那也等於是一次完全充電循環。

每進行一次完全充電循環，電池就可能再更老化一些。不過因為無論是一次充電還是分成多次，計算方式都是相同的，因此坊間常有的「電池最好用完再一次充電」說法，其實沒有必要。只要覺得該充電了，大可放心接上電源線。

不過iPhone的充電，還是有幾點要注意的NG行為。首先是盡量別讓手機長期維持在0%或100%的電量，否則容易產生「過放電」或「重放電」，影響到電池品質。最理想的，是讓電池長時間維持在50%電量左右的狀態。

而且，像是睡前充電的習慣動作，讓電池充滿之後仍持續插著充電器，會造成「滿充電保存」狀態，造成電池的劣化。但很多人要是晚上不充電，電池很可能不夠供應整天的需求。此時可以活用行動電源，隨時補充電力。或者iPhone也可以藉由「設定」欄位下的「電池」、「電池健康度」中，打開「最佳化電池充電」，讓機體自我調整。

最後要避免的，就是讓手機暴露在極端的溫度之中。iPhone設計可使用的溫度範圍是攝氏0至35度，但其實最理想的溫度是16至22度。只要處在超過35度的高溫之中，iPhone的效能就會明顯下滑，此時若還強行充電，很可能造成電池損壞，極端的低溫中也是相同道理。因此在充電時，最好多先注意環境的溫度是否合適。

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