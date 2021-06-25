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微軟Win 11「加強跨平台」 PC換機潮來了

編譯易起宇、記者蕭君暉／綜合報導
微軟24日發表最新作業系統「Windows 11」，這是微軟自2015年推出Windows 10後，睽違六年的大改版。（取自官網）
微軟24日發表最新作業系統「Windows 11」，這是微軟自2015年推出Windows 10後，睽違六年的大改版。（取自官網）

睽違六年，微軟在24日發表新版作業系統Windows 11，最大的改變是「加強跨平台」。讓長年主宰個人電腦的微軟，更符合當前手機與平板及行動應用軟體（App）更重要的趨勢。華爾街日報報導，Windows 11試圖重新將這套系統融入敵對企業旗下的平台，包括Google的安卓（Android ）行動軟體。

新版作業系統需要一定的硬體規格，英特爾也將在今年底推出新的筆電處理器，在軟體配合硬體均更新之下，可望刺激消費，並提升廣達、仁寶、英業達與緯創等筆電代工廠2022年的出貨量。

英特爾已表示，下半年代號「Alder Lake」、第12代Core系列筆電處理器，針對Windows 11作業系統進行最佳化設計，隨著軟硬體新平台的推出，有機會帶動一波換機潮。

美國家計畫在今年夏天解除旅遊與工作限制，業界原本擔心在家工作（WFH）的需求可能逐步減少，影響到電子產品的強勁需求，不過微軟與英特爾攜手在今年底推出新平台，新品效應仍可望刺激2022年筆電產品的需求。

市調機構IDC預估，在遠距商機，以及宅經濟需求帶動下，全球個人電腦（PC）出貨動能強勁，2021年出貨將上看 3.57 億台、年增 18.1%，2022年出貨3.46億台，年減2.9%，維持高檔水準，未來五年的年複合成長率將達3%。

廣達與仁寶均認為，筆電需求看到今年底沒問題，且遠距工作已經成為新常態，未來PC還是有需求。

微軟24日股價收漲0.5%至266.69美元，超越市值達到2兆美元所需的門檻265.55美元，成為繼蘋果後第二家市值突破2兆美元關卡的美國上市公司。

微軟 美國 華爾街

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