Pixel 4大新功能 拍夜視影片、上鎖照片 還提醒看路

響應6月同志驕傲月，Pixel推出全新3款繽紛熱情的主題桌布。圖／摘自Google台灣官方部落格

擁有Pixel手機 的用戶，最大優勢就是可以享受到與各式Google 服務最完整的整合度，近期Google宣布Pixel將陸續推送數個最新功能，包括已上鎖的資料夾、以天文攝影 模式拍攝短片，還有看路提醒等功能。

Pixel的使用者最愛的功能之一，就是相機的夜視模式了，現在夜視模式中的天文攝影功能除了能拿來拍攝驚豔的星空相片，還可以在同一段曝光時間拍攝星星在夜空移動的影片，Pixel 4以上的使用者只要透過夜視模式的天文攝影功能進行拍攝，相片及影片都將被紀錄並儲存在使用者的相簿中，讓使用者輕鬆拍出美麗的動態星空短片。

使用者透過夜視模式天文攝影功能可以拍攝夜空的長時間曝光照片，並將該照片將轉為影片。圖／摘自Google台灣官方部落格

在上個月的Google I/O開發者大會中所展示的Google相簿「已上鎖的資料夾」功能，現在起所有Pixel使用者都將能體驗這項全新功能。針對需要一些隱私的相片或影片，例如即將要送給愛人的禮物，或是收據的截圖，都可以儲存至已上鎖的資料夾。為了讓使用上更加方便，使用者在相機中就能直接選擇是否要將相片或影片儲存至已上鎖的資料夾，一旦選擇儲存至上鎖資料夾，該相片或影片將不會出現在共享相簿、「回憶」功能或是裝置上其他的應用程式中，必須透過密碼或指紋才能查看已上鎖資料夾中的內容。

使用者可以直接在相機中，選擇是否要將拍攝的相片或影片儲存至已上鎖的資料夾。圖／摘自Google台灣官方部落格

另外，Pixel推出全新的「看路提醒」功能，幫助使用者在走路的時候保持警覺。使用者只要透過「數位健康」應用程式開啟設定，Pixel將可以偵測使用者是否正在走路並且定時提醒使用者抬頭注意周遭的狀況。

「看路提醒」會在偵測到使用者邊走邊滑手機時，提醒該抬頭注意周遭的狀況。而更智慧的複製貼上功能，則可以在剪貼簿中可以查看最近一次複製的內文中所含有的電話號碼、電子郵件或是網址。圖／摘自Google台灣官方部落格

而透過更加智慧的Gboard，複製及貼上重要的訊息將變得更加容易。當使用者複製的文字中含有電話號碼、電子郵件或是網址時，剪貼簿將會顯示這些重要的資訊片段，讓你輕鬆地將這些重要資訊貼到訊息等應用程式中，以便快速地與他人分享聯絡資訊，或者貼到Google地圖中更快速地規劃路徑。

雖然6月同志驕傲月已接近尾聲，但Pixel使用者還是可以在手機中下載由藝術家Ashton Attzs特別替Pixel設計的3款風格奔放、洋溢歡慶氛圍的桌布，或是換上由LGBTQ+藝術家及YouTube創作者所創作以同志驕傲月為主題的鈴聲。