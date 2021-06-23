蘋果Podcasts推全新訂閱制 50美分起享無廣告+獨家內容

Apple Podcasts訂閱制和頻道即日起向170多個國家和地區的聽眾開放。圖／蘋果提供

擁有悠久歷史的Podcast，近年因為大量且多元的節目出現、更多串流平台加入，又或許是大家想要在通勤、做菜等無法眼睛一直盯著螢幕的時刻聽點什麼，而讓Podcast突然再度受到矚目！

將Podcasts帶入了主流的蘋果，近期宣布推出App le Podcasts訂閱制，提供全球市場podcast高級訂閱服務，170多個國家和地區的聽眾可透過podcast頻道購買喜愛的節目，支持喜愛的創作者、享受全新內容，並解鎖額外的福利 ，同時也能在Apple Podcasts享受無廣告的收聽服務和搶先體驗全新、原創的節目內容。

首波加入訂閱制的節目包括一些精選的獨立之聲，Lemonada Media、Luminary、Realm和Wondery等頂級工作室，還有CNN、NPR、Washington Post和Sony Music Entertainment等全球知名的媒體和娛樂品牌。數以千計的訂閱和頻道更涵蓋多種類型和格式的全新節目，包括新聞、喜劇、體育和犯罪紀實等。

當聽眾購買節目訂閱時，將自動追蹤該節目，而頁面也會新增「訂閱版」標籤。聽眾可以從每個節目頁面上，以及透過「搜尋」功能，探索他們喜歡的podcast頻道，按下「立即收聽」和「瀏覽」，則可以探索推薦內容。此外，也可以使用「訊息」、「郵件」和其他App共享頻道。當聽眾訂閱頻道時，「立即收聽」按鍵下會出現新的欄位，讓聽眾得以輕鬆訪問各個頻道以及他們的訂閱中的所有內容。訂閱2個以上頻道的聽眾將在「立即收聽」按鍵下看到「我的頻道」欄位，並可藉此瀏覽和關注這些頻道提供的所有節目。

除了更新到最新作業系統的iPhone、iPad、Mac，使用者還可透過HomePod、HomePod mini、CarPlay，以及在搭載watchOS 7.5或更新版的Apple Watch上播放訂閱內容。每項訂閱的價格由創作者訂定，訂閱費用每月0.49美元起，還可以透過「家人共享」功能，最多6個家庭成員共享。