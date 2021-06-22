居家工作來點旋律吧 這8個Apple Music情境歌單快收藏

從白天到黑夜，要專注工作也能放鬆療癒，Apple Music推薦各類風格歌單，滿足WFH的全天候需求。（圖：蘋果提供）

疫情 爆發以來，許多民眾被迫轉換成為居家辦公模式，有小孩的爸媽們甚至得同時兼顧孩子線上課程進度，長期下來公私生活界線越來越模糊，時間一長之後，也讓許多人感覺到身心疲憊，想要來點不一樣的刺激，幫助心境轉換。

從起床到睡前，只要打開Apple Music按下播放，就能透過不同風格、節奏的音樂立刻轉換心情。疫情期間更是推薦搭配HomePod或HomePod mini使用，免動手，只要呼喚「嘿Siri」，就能依照指令播放想聽的曲風、曲目。造型小巧可愛、一手就能掌握的Homepod mini，就能讓整個房間注入豐富飽滿的樂曲，從各個角度都能感受自己最愛的音樂；若有2顆HomePod mini在同一個空間，還能配對成立體聲喇叭組，創造出左右聲道，打造身歷其境的音場體驗。

如果家有小孩，或是其他家人、室友，你可能更需要入手的是AirPods Max，最佳的隔音封閉效果加上輕鬆秒切換的「主動式降噪」功能，讓你隨時沉浸在專屬自己的美好音樂世界。

居家工作、線上會議，透過AirPods Max讓你不受外界干擾。（圖：蘋果提供）

獨自在家的民眾，則可能會喜歡透過廣播、Podcast讓家中來點不一樣的聲音，如果在廣播中聽到喜歡的旋律卻不知道是什麼歌曲，別忘了可以在iPhone 、iPad或iPod touch的控制中心直接使用「Shazam」的音樂辨識功能，立即告訴你現在正在周圍播放的歌曲，就算是透過耳機在聽，Shazam也可以協助辨識。只要先從設定>控制中心>點按音樂辨識旁的「＋」，就可以把Shazam加入控制中心。

透過iPhone控制中心可快速啟動「Shazam」音樂辨識功能，找出正在聽的曲目是什麼。全球用戶每個月Shazam的次數高達10億次。（圖：蘋果提供）

而蘋果 也準備了豐富的歌單，從白天到黑夜，滿足不同時段的節奏需求。覺得早晨鬧鐘太無聊，用輕鬆動感的節奏，喚醒昏沈的腦袋與身體。「喚醒我吧！」歌單輕快且極具律動感的旋律，讓你一起床就有好心情；如果小清新風格喚醒不了腦袋，你可能需要「搖滾啟動」歌單來震撼感官，來場叛逆搖滾，宣洩又要開工的煩躁情緒。午後，則可以打開「輕柔時光」、「愉快好心情」歌單，讓輕柔卻仍保有個性的愉悅旋律，朝幾個小時後的下班時光邁進。雖然一直都是在家，但也別忘了心情也要下班，透過「今日弛放」的輕電音、「純粹 靜心」的放鬆音樂切換到「Off」狀態。如果有睡眠困擾，沈澱心靈、修復身心的「助眠精選歌單」、「Jazz…ZzZz」也可伴你入眠。