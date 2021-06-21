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iPhone隱藏版密技 備忘錄可掃描文件、還能加入簽名檔

黃筱晴
iPhone內建的「備忘錄」App即可幫忙掃描文件，還可快速加上簽名檔。圖／摘自蘋果官網
iPhone內建的「備忘錄」App即可幫忙掃描文件，還可快速加上簽名檔。圖／摘自蘋果官網

不管是居家上班要遠端簽署文件，還是小孩的線上課程要交紙本作業給老師，「掃描」是許多民眾天天都必須使用的功能。這時候除了下載掃描文件的App，其實iPhone、iPad或iPod touch的「備忘錄」就內建掃描文件功能，甚至可以輕鬆快速加入簽名檔。

只要打開「備忘錄」App，選取或新增一則備忘錄，點一下下方「相機」按鈕然後點一下「掃描文件」，將整份文件放在相機的可見範圍內，相機偵測到明確的方形範圍即會自動掃描文件。如需手動擷取掃描範圍，點一下「快門」按鈕 點一下「快門」或其中一個「音量」按鈕也可進行掃描，若範圍不夠準確，可以手動拖移角落以配合頁面調整掃描範圍，然後點一下「保留掃描檔」、「儲存」即完成。

若要直接將掃描的內容直接輸入至Mac，也可以利用iPhone或iPad的「接續互通相機」功能輸入，省去另外傳送的步驟。透過掃描功能處理過的文件，內容字樣會比單純拍照更加清晰，更適合拿來與他人溝通內容。

而將文件掃描成「備忘錄」文件之後，還可以在圖檔中加上「簽名檔」，或是文字、框線等標示。只要點一下「分享」按鈕，然後再點一下「標示」圖像，再點一下「加入」按鈕，即會出現「簽名檔」功能，可加入已儲存的簽名檔或新增簽名檔。還可以調整簽名檔框的大小，並將它放在文件上的任何位置，再點一下「完成」，之後就可以迅速分享給其他親友或工作夥伴了。

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