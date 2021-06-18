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手機USB線碰水怎麼辦？3招回復乾燥+3NG行為別做

聯合新聞網 / 綜合報導
手機沾濕了別著急，用冷靜正確的方式處理，才不會讓情況惡化。圖片來源／ingimage
手機沾濕了別著急，用冷靜正確的方式處理，才不會讓情況惡化。圖片來源／ingimage

現代3C產品雖然便利，但最怕的就是碰到水，就很可能造成機體上的損壞，而要維修也相當困難。日本網站「lifehacker」近日就分享，要是手機、USB線等如果不幸沾到水了，應該如何即時處理，以及千萬要避免的NG作法。

手機及USB線碰水的三大處理方式：

1.自然乾燥或用電風扇吹乾

如果使用一些會加熱的家電烘烤，想說這樣能比較快乾，可就大錯特錯了。這些家電反而可能因為過熱，融掉手機內的配件，因此自然風乾，或者比較緊急的時候，用電風扇對著吹，是相對保險的處理辦法。

2.依照手機警示訊息處理

現在部分手機都有設置在碰水後，會跳出警告訊息，並指示消費者該如何處理的功能。畢竟每款手機的設計、用料都不盡相同，因此遵從官方的指示處理，絕對是相對安全的措施。

3.將手機放入米堆中晾乾

傳說手機放進米堆中，手機碰到的水分就會自然乾燥，這個傳說是獲得證實的。通常在放置一個晚上左右就能達到功效，特別是如果手機沾水的警告一直出現，這是最有效的解決方式之一。

而沾水的情況下，有三件NG的事千萬要避免：

1.手機充電

當然，大部分的手機感應到水氣，都會警告不可充電，或甚至切斷充電功能。由於此時強制充電是非常危險的，因此還是好好遵守為上策。

2.用嘴巴吹乾

看到東西濕了，許多人會直覺試著用嘴巴吹乾看看。但這麼做不只效果差，還可能導致水滴流向機體更深處。反而加重災情。

3.甩乾手機

除了用吹的，想試著揮動手機，看能不能把水甩乾，也是碰到沾水意外時的本能反應。不過這麼做，其實未必能把手機內的水分甩乾，還不如用上述給風扇吹的方法，藉由空氣流動來達到乾燥功效。，

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