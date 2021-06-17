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誰是5G智慧手機覇主？蘋果市占近30% 全球第一

編譯季晶晶／綜合報導
2021年第1季5G智慧手機市場的覇主為蘋果，出貨量估達4040萬支，搶下近三成的全球市占。（路透）
2021年第1季5G智慧手機市場的覇主為蘋果，出貨量估達4040萬支，搶下近三成的全球市占。（路透）

蘋果稱覇2021年第1季全球5G智慧手機市場，但競爭對手正迅速追趕接近中。

根據研究業者Strategy Analytics的數據，蘋果具5G連網規格的iPhone第1季出貨量估達4040萬支，搶下29.8%的全球市占，但比2020年第4季出貨少23%，空缺由競爭對手填補。

排名第2的Oppo同期出貨2150萬支，市占率15.8%，較前一季成長55%。

Vivo出貨量1940萬支，搶得14.3%的市占，三星出貨量達1700萬支，市占率12.5%。兩家公司的銷售分別較前一季大增62%和79%。

小米這一季的5G手機出貨是1660萬支，占有12.2%的市場，比前一季成長41%。

Strategy Analytics副總監Ville-Petteri Ukonaho指出，「三星新款5G手機，如Galaxy S21 5G、S21 Ultra 5G和S21+ 5G等，在南韓、北美和部分歐洲地區表現良好。與此同時，蘋果在2020年第四季大噴發（新5G iPhone 在假期期間作為禮物廣受歡迎）後，出貨相較於前一季縮水23%」。

Strategy Analytics預測，2021年全球5G智慧手機出貨量的可達6.24億支，遠高於2020年的2.69億支。

去年秋天，蘋果推出首款5G iPhone系列，雖然毫米波5G技術僅限於美國地區，但中國大陸有相對較慢旳6GHz以下頻段，已足夠刺激銷售增長。但新連網能力為蘋果帶來的動能，是否可以延續到傳統上在秋天發表的新機，還未可知。

5G 蘋果 手機

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