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蘋果推新品 無線降噪耳機Beats Studio Buds登場

編譯葉亭均／綜合外電
蘋果推出無線降噪耳機Beats Studio Buds。（取材自蘋果公司網站）
蘋果推出無線降噪耳機Beats Studio Buds。（取材自蘋果公司網站）

蘋果宣布推出149.99美元的無線降噪耳機Studio Buds，加入Beats耳機產品陣容，這也是蘋果如何區別旗下AirPods和Beats兩大個人音訊品牌的最明顯跡象。

根據蘋果公司，Beats Studio Buds共有紅、黑、白三種顏色可選擇，較蘋果另一個無線耳機品牌AirPods入門款相對較低，而且相容性較高，能支援Android裝置，也能使用較普遍使用的USB Type-C傳輸線，而非蘋果獨有的Lightning連接線，讓非蘋裝置的用戶便於使用。

新耳機產品的消息，激勵蘋果公司股價14日收盤大漲2.5%至每股130.48美元，創一個多月高點。

最新產品也凸顯出，蘋果規劃讓Beats音訊品牌能吸引更廣泛的市場，至於AirPods顯然是為強化iPhone、iPad和Mac產品量身打造。蘋果一直尋求讓AirPod成為更高階的產品，此前還推出售價高昂的AirPods Max耳罩式耳機，以及強化音訊功能的Spatial Audio，讓產品具有差異性。

Beats Studio Buds能與蘋果產品相容，但也可讓Android裝置的用戶查看耳機和隨身充電收納盒還剩多少電力，控制也能個人化，甚至支援召喚Google Assistant數位助理服務。

Studio Buds的極簡設計，代表是為蘋果品牌進行的一大調整，因為Beats品牌的無線耳機迄今都還有掛耳設計或線纜，就像Powerbeats一樣。

根據彭博資訊測試，Studio Buds的輪廓形狀和輕巧設計令人能長時間配戴，同時提供降噪音功能，充飽電後且在沒有開啟降造功能的情況下，使用時間可長達8小時。

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