蘋果加強隱藏用戶IP位址 廣告商超焦慮

蘋果加強隱藏用戶IP位址，讓廣告商備感焦慮。（歐新社）

數位廣告商正在研究蘋果 8日於開發者大會上宣布的新舉措，可能限制各家企業追蹤用戶網路行為，以及透過數據中介機構收集用戶訊息的能力。

在此之前的幾個月，蘋果先行限制了iOS操作系統內應用程式（app）的追蹤，影響數位廣告公司的收入。新變動則衝擊蘋果設備上範圍更廣的網路流量，廣告商、電郵行銷業者、出版商和廣告技術公司預料影響會擴大。

蘋果的預設會阻止用戶的IP位址被傳送到他們在Safari瀏覽器裡造訪的網站。許多公司收集用戶IP位址，再結合其他數據，以精確識別哪些用戶重複造訪，方便個人化的廣告。蘋果長年來一直不准在Safari辨識用戶身份，但未隱藏IP位址，新舉措將更有利於執行禁令。

數字行銷顧問Eric Seufert說：「攔截追蹤IP是重大發展，用戶描繪分析可能大勢已去。沒有IP位址進行關聯，追蹤的公司無法商用辨識用戶。」

產業人士也在觀察，蘋果的改變是否會給Google 壓力，Google發言人證實，他們也考慮在Chrome瀏覽器阻擋傳送IP位址。

蘋果透過付費服務，提供加強版的IP隱藏功能，能涵蓋用戶所有設備的IP位址。現有高階新版的iCloud儲存服務，取名ICloud+，提供「私人中繼」功能，讓用戶的網路流量通過多個伺服器，混淆IP位址，防止被鎖定辨識。但部分國家不提供這項產品，其中包括中國 。

行動廣告測量公司Branch Metric執行長Alex Austin說，「私人中繼對廣告生態的破壞力比稍早之前蘋果對app的限制更大。如果IP完全消失，許多公司的營運會遇上大挑戰」。

蘋果也打擊電郵追蹤行為。大多數行銷電郵都有能收集用戶IP位址，並辨識收件人是否以及何時打開郵件的隱藏設計。

電郵至今仍是許多公司與客戶溝通、爭取新客戶和建立品牌知名度的核心工具。廣告業高階主管表示，蘋果新舉措可能削弱電郵功效，影響到的包括發送電子報時會收錢刊廣告的出版商。出版商會使用追蹤器收集訊息，得知有多少訂戶打開電子報，並依此與廣告商洽談贊助。