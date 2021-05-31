追蹤新冠病毒 Instagram創辦人打造Rt.live網站

Instagram共同創辦人希斯卓姆架設Rt.live網站，協助了解新冠疫情擴散速度。（美聯社）

Instagram共同創辦人希斯卓姆（Kevin Systrom）和許多民眾一樣，因新冠疫情 被迫居家避疫；在此期間，他發現有關疫情傳播和規模的數據令人困惑且不可靠，決定自行架設一個追蹤病毒的網站。

希斯卓姆受訪時表示：「我不斷自問，如果由我治理一州或一國，我會希望了解哪些數據？」

在流行病學中，「即時有效傳染數」的數值（R）代表一名患者能傳染的人數，可顯示疫情在特定區域的傳播情況。R值大於1，代表疾病將繼續擴散；若小於1，代表患者的感染能力已被限制，疾病傳染力會消退，最終消失。

後來，希斯卓姆設計了新冠病毒的Rt預測模型（Rt＝R值加上時間變化），並架設Rt.live網站，可即時追蹤美國各州的Rt數值，了解疫情的擴散速度。

希斯卓姆表示，觀察Rt值有助了解目前的抗疫措施是否有效，可協助決策官員決定是否應加強或放鬆限制措施。

Rt.live網站推出後，每天有數十萬名用戶造訪，包括衛生官員、媒體和各級政府首長；例如，紐約州 州長古莫（Andrew Cuomo）就曾在記者會引用該網站的數據。

希斯卓姆也指出，他設計的是預測模型是基於過去幾天報告的檢測 和確診等數據，並非是絕對真實的Rt值；真實世界的檢測能力快速提升或銳減，都會影響準確度；他也強調，純數學預測模型無法完美預測真實狀況。

希斯卓姆表示：「我的目標是提供不涉及政治、有根據的數據，希望當局可據此做出更好的決策。」

不過，Rt.live網站目前在首頁公告，「Rt是觀察病毒傳播速度時很有用的指標，但目前我們認為其他指標更適合用來追蹤病毒」；Rt.live網站建議，可造訪COVID Tracking Project、Epiforecasts.io和Delphi Group等網站。