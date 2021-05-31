我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登再出手 工作簽證將解套 外國人更易移民美國

驅逐租客禁令 6月將到期 數百萬人恐被掃出門

追蹤新冠病毒 Instagram創辦人打造Rt.live網站

編譯林奕榮／綜合報導
Instagram共同創辦人希斯卓姆架設Rt.live網站，協助了解新冠疫情擴散速度。（美聯社）
Instagram共同創辦人希斯卓姆架設Rt.live網站，協助了解新冠疫情擴散速度。（美聯社）

Instagram共同創辦人希斯卓姆（Kevin Systrom）和許多民眾一樣，因新冠疫情被迫居家避疫；在此期間，他發現有關疫情傳播和規模的數據令人困惑且不可靠，決定自行架設一個追蹤病毒的網站。

希斯卓姆受訪時表示：「我不斷自問，如果由我治理一州或一國，我會希望了解哪些數據？」

在流行病學中，「即時有效傳染數」的數值（R）代表一名患者能傳染的人數，可顯示疫情在特定區域的傳播情況。R值大於1，代表疾病將繼續擴散；若小於1，代表患者的感染能力已被限制，疾病傳染力會消退，最終消失。

後來，希斯卓姆設計了新冠病毒的Rt預測模型（Rt＝R值加上時間變化），並架設Rt.live網站，可即時追蹤美國各州的Rt數值，了解疫情的擴散速度。

希斯卓姆表示，觀察Rt值有助了解目前的抗疫措施是否有效，可協助決策官員決定是否應加強或放鬆限制措施。

Rt.live網站推出後，每天有數十萬名用戶造訪，包括衛生官員、媒體和各級政府首長；例如，紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）就曾在記者會引用該網站的數據。

希斯卓姆也指出，他設計的是預測模型是基於過去幾天報告的檢測和確診等數據，並非是絕對真實的Rt值；真實世界的檢測能力快速提升或銳減，都會影響準確度；他也強調，純數學預測模型無法完美預測真實狀況。

希斯卓姆表示：「我的目標是提供不涉及政治、有根據的數據，希望當局可據此做出更好的決策。」

不過，Rt.live網站目前在首頁公告，「Rt是觀察病毒傳播速度時很有用的指標，但目前我們認為其他指標更適合用來追蹤病毒」；Rt.live網站建議，可造訪COVID Tracking Project、Epiforecasts.io和Delphi Group等網站。

疫情 檢測 紐約州

上一則

她在自己世界漸退化…他帶阿茲海默症媽媽 旅行18個月

下一則

「被當沖咖啡機器」星巴克員工控低薪、疫情下刁客更多

延伸閱讀

她訂婚戒掉進66公尺深湖泊 超強潛水員花20分鐘就找到

她訂婚戒掉進66公尺深湖泊 超強潛水員花20分鐘就找到
泰劇「轉學來的女生」女主角妹妹頭引潮流 3臉型最適合

泰劇「轉學來的女生」女主角妹妹頭引潮流 3臉型最適合
女遊客違規近拍灰熊險遭攻擊 黃石公園要查

女遊客違規近拍灰熊險遭攻擊 黃石公園要查
疫情警報 越南發現印度、英國混種新冠病毒 傳染力更強

疫情警報 越南發現印度、英國混種新冠病毒 傳染力更強

熱門新聞

喬西的房門被撬開。 圖／翻攝自Tiktok／@josiebowers10

陌生男用細桿偷開飯店房門 15歲少女機智1句話立刻脫險

2021-05-28 05:42
哈利王子曾抱著愛子亞契亮相。(取材自Instagram)

哈利抱怨「童年沒跟父親騎過單車」 英媒翻出舊照打臉

2021-05-25 23:01
現年22歲的幸運兒阿比蓋爾·布根斯基是俄亥俄州首位「打疫苗抽百萬」樂透獎得主。(美聯社)

州長來電「妳打疫苗中100萬」幸運兒狂喜尖叫 家人以為出事

2021-05-27 21:26
超級血月將於26日登場，NASA曝最佳觀賞地點。（美聯社）

「超級血月」26日凌晨登場 NASA曝最佳觀賞地點

2021-05-25 18:41
加拿大下議院自由黨議員阿莫斯（Will Amos）4月時在視訊會議中不慎全裸，引發爭議。(美聯社)

上次全裸 這次尿尿 加拿大議員視訊會議二度出包

2021-05-28 23:46
凱特王妃招待米拉。美聯社

凱特王妃特地穿粉紅色洋裝迎客 原因感人

2021-05-29 14:26

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
不需面談 台灣軟體工程師綠卡入手

不需面談 台灣軟體工程師綠卡入手
舊金山亞裔女警 遭遊民掐脖抓髮襲擊 朝仇恨犯罪偵辦

舊金山亞裔女警 遭遊民掐脖抓髮襲擊 朝仇恨犯罪偵辦
廣州局部「封城」背後 官員揭這波病毒3大可怕之處

廣州局部「封城」背後 官員揭這波病毒3大可怕之處
搭機人數回到疫情初期水準 戴口罩爭議也變多了

搭機人數回到疫情初期水準 戴口罩爭議也變多了
「我可能無法再照顧您了」 台北確診者 心痛告白失智母

「我可能無法再照顧您了」 台北確診者 心痛告白失智母