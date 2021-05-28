我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

前議長籲共和黨甩掉川普 遭反嗆：你才是黨的詛咒

郵政又漲價 寄平信要多付3分錢 投遞時間延長

三星主場搶地盤 蘋果在南韓推LG手機換購iPhone

編譯林奇賢／綜合外電
蘋果為了在南韓擴大市占，對LG手機用戶推出換購方案，而三星也推出類似的優惠方案，顯然兩大手機製造商都想爭奪LG退出手機市場留下的市占。(美聯社)
蘋果為了在南韓擴大市占，對LG手機用戶推出換購方案，而三星也推出類似的優惠方案，顯然兩大手機製造商都想爭奪LG退出手機市場留下的市占。(美聯社)

業界人士說，蘋果南韓分公司將推出向樂金（LG）手機用戶招手的換購方案，力圖在全球最大手機製造商三星的地盤擴大市占。

韓聯社報導，消息人士透露，根據與當地電信業者合作的iPhone換購方案，蘋果對那些以LG手機交換iPhone的用戶，除提供舊換新的優惠價格外，加外再給15萬韓元（約134美元）。

使用LG的4G或5G智慧手機逾一個月的南韓消費者，符合這項方案的申請資格，可換購iPhone 12或iPhone 12 mini，期限至9月25日止。

這是蘋果首次決定為其他手機品牌的用戶推出換購方案，目前只有南韓用戶才能享有這個好康。

市場觀察家指出，在LG決定退出手機事業後，這項換購方案將有助蘋果吸引一些LG手機用戶。樂金是在上月宣布，在7月31日前退出智慧手機事業，原因是不堪長年虧損。

這項換購方案的另一個目的是，儘可能避免LG手機用戶轉向蘋果最強對手三星的懷抱。近期一份報告指出，在LG V50 ThinQ用戶中，有八成透過電信業者的換購方案改用三星的Galaxy手機。

蘋果一直試圖擴大南韓的手機市占率，而南韓民眾目前大多是用自家的三星手機。根據市場研究機構Counterpoint Research，三星去年在南韓智慧手機的市占達65%，其次為蘋果，市占率21%，再來是LG，市占率13%。

為了擴大市占，蘋果不僅提前在南韓推出該公司首支5G手機iPhone 12，今年2月還在首爾開設南韓第二家的蘋果專賣店。

手機 蘋果 南韓

上一則

燈塔迷勿錯過 威州6月燈塔節 海陸空賞美景

延伸閱讀

終止「韓美飛彈準則」美啟動亞太飛彈競賽 劍指中國？

終止「韓美飛彈準則」美啟動亞太飛彈競賽 劍指中國？
蘋果A15晶片 傳台積電獨家量產

蘋果A15晶片 傳台積電獨家量產
蘋果徵求加密貨幣人才

蘋果徵求加密貨幣人才
iPhone 13料如期9月發布 「瀏海」將縮小

iPhone 13料如期9月發布 「瀏海」將縮小

熱門新聞

美國零售商正想法設法促銷乾洗手液，以騰出空間給更賺錢的商品。(路透)

先前搶不到 現在賣不掉 美「這款商品」疫情後滯銷

2021-05-21 22:42
喬西的房門被撬開。 圖／翻攝自Tiktok／@josiebowers10

陌生男用細桿偷開飯店房門 15歲少女機智1句話立刻脫險

2021-05-28 05:42
勞力士近日在官方instagram帳號發表探險家二號Explorer II腕表的改版細節，解謎也引起網友熱議。（取材自Instagram、合成圖）

勞力士「探二」新舊款差在哪？官方出手大解密

2021-05-22 02:46
哈利王子曾抱著愛子亞契亮相。(取材自Instagram)

哈利抱怨「童年沒跟父親騎過單車」 英媒翻出舊照打臉

2021-05-25 23:01
人生在世，有時需要靠小聰明來度過。日本網站就以星座與血型，分析出善於使用小聰明的組合。(ingimage)

星座+血型「最會耍小聰明」前3名 心機又可愛

2021-05-22 01:11
八卦雜誌用封面報導查理王子將使出狠辣手段，擊垮媳婦梅根。(路透)

查理硬起來？被曝報復「惡媳」梅根使出3大狠招

2021-05-24 00:19

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
NBA／柯瑞頂薪續約勇士？38歲年薪近6000萬

NBA／柯瑞頂薪續約勇士？38歲年薪近6000萬
費城中餐館老闆幫處理車禍 被毆身亡 妻兒無助

費城中餐館老闆幫處理車禍 被毆身亡 妻兒無助
陌生男用細桿偷開飯店房門 15歲少女機智1句話立刻脫險

陌生男用細桿偷開飯店房門 15歲少女機智1句話立刻脫險
爾灣華女房仲 遭主管罵滾回中國並解職

爾灣華女房仲 遭主管罵滾回中國並解職
疫苗陰謀論謠言如野火蔓延 某些移民社區堅決拒打

疫苗陰謀論謠言如野火蔓延 某些移民社區堅決拒打