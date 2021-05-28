三星主場搶地盤 蘋果在南韓推LG手機換購iPhone

蘋果為了在南韓擴大市占，對LG手機用戶推出換購方案，而三星也推出類似的優惠方案，顯然兩大手機製造商都想爭奪LG退出手機市場留下的市占。(美聯社)

業界人士說，蘋果南韓 分公司將推出向樂金（LG）手機 用戶招手的換購方案，力圖在全球最大手機製造商三星的地盤擴大市占。

韓聯社報導，消息人士透露，根據與當地電信業者合作的iPhone換購方案，蘋果對那些以LG手機交換iPhone的用戶，除提供舊換新的優惠價格外，加外再給15萬韓元（約134美元）。

使用LG的4G或5G智慧手機逾一個月的南韓消費者，符合這項方案的申請資格，可換購iPhone 12或iPhone 12 mini，期限至9月25日止。

這是蘋果首次決定為其他手機品牌的用戶推出換購方案，目前只有南韓用戶才能享有這個好康。

市場觀察家指出，在LG決定退出手機事業後，這項換購方案將有助蘋果吸引一些LG手機用戶。樂金是在上月宣布，在7月31日前退出智慧手機事業，原因是不堪長年虧損。

這項換購方案的另一個目的是，儘可能避免LG手機用戶轉向蘋果最強對手三星的懷抱。近期一份報告指出，在LG V50 ThinQ用戶中，有八成透過電信業者的換購方案改用三星的Galaxy手機。

蘋果一直試圖擴大南韓的手機市占率，而南韓民眾目前大多是用自家的三星手機。根據市場研究機構Counterpoint Research，三星去年在南韓智慧手機的市占達65%，其次為蘋果，市占率21%，再來是LG，市占率13%。

為了擴大市占，蘋果不僅提前在南韓推出該公司首支5G手機iPhone 12，今年2月還在首爾開設南韓第二家的蘋果專賣店。