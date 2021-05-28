iPhone 13料如期9月發布 「瀏海」將縮小

蘋果iPhone 12系列剛發布，就有爆料iPhone 13會縮減瀏海尺寸。(圖／蘋果提供)

台積電 已開始獨家為蘋果生產今年iPhone 13系列新機搭載的A15處理器，預料今年新iPhone將可如期在9月發布。市場也開始討論iPhone 13系列機種，預料仍會有大尺寸與一般尺寸之別，且鏡頭畫素將進一步提升，同時正面的「瀏海」也會縮小，整體外觀視覺效果更好，有助刺激買氣。

市場認為，依照過往慣例，下游代工廠會在6至7月招募訓練員工，今年度新iPhone量產估計8月開始啟動，上游零組件廠則會在6、7月開始陸續交貨。

根據外媒MacRumors取得的iPhone 13系列新機間諜 照，iPhone 13系列將比iPhone 12系列稍厚，並且還將具有更大、更厚的相機凸塊，且鏡頭伸出角度較小，也就是說，鏡頭變大、但前面瀏海縮小，外觀視覺效果更佳。

此外，iPhone 13‌和iPhone 13 Pro機型的厚度預計為7.57毫米，高於‌iPhone 12‌的7.4毫米，雖然新機可能增加0.17毫米，但對於大多數人來說並不是很明顯。

至於iPhone 13 Pro Max方面，還是保有瀏海造型，只是變得更窄，而原先置中擺放的聽筒，挪到手機中間的最上端，至於音量鍵、電源鍵外觀沒有特別變化。