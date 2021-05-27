最強iPad Pro掉漆？驚傳「泛光門」事件

新iPad Pro傳出有泛光問題。（歐新社）

首款搭載M1處理器與Mini LED技術的「史上最強iPad」之譽iPad Pro 12.9吋，近期在全球各地市場陸續出貨，但有果粉開箱測試後，赫然竟有「泛光門」；換言之，螢幕在極高亮度情境下，容易出現類似光暈的狀況，引發市場議論紛紛，憂心牽動iPad後續銷售狀況。

蘋果 在今年春季新品發表會時，主打12.9吋iPad Pro搭載Mini LED技術，採用10384顆Mini LED，並搭配2596區分區控制，可呈現高對比與高色彩飽和度效的Liquid Retina XDR 顯示器，但「泛光門」的狀況，卻與蘋果原先對色彩體驗更佳的訴求大相徑庭。

蘋果過去推出新產品時，發生過不少狀況，包括「天線門」、「晶片門」、「彎曲門」、「烙印門」，但大多都是在iPhone產品設計上遇到的狀況，而本次「泛光門」則是首次發生在新款iPad Pro。

針對新iPad Pro泛光問題，美國 蘋果官方回應，由於LED背光的顆粒度較LCD像素要大得多，局部調光系統很可能在「極高的亮度」下導致「輕微」的泛光效果。

業界人士分析，造成泛光門的原因可能有很多種，例如Mini LED本身的物理特性或者背光模組、面板、光學膜等，任何一個環節都有可能導致此一狀況，但「泛光門」是在最極端的使用情境下才會出現，在一般正常使用的情境下，肉眼根本難以辨別。

業界人士進一步指出，蘋果在開發iPad Pro時，勢必早已進行過各種測試，而泛光狀況並不是在常規使用下會出現的問題，在絕大部分使用情境下，Mini LED的顯示均相當正常，而且演色性也更好，因此估計對iPad Pro銷售影響不大。

據悉，目前國內iPad Pro供應鏈均正常出貨，並無被蘋果退貨的狀況，而該產品目前已在全球各地陸續上市，台灣 目前則尚未正式銷售，預估近期內有可能開放預購。