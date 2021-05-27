任天堂升級版Switch要來了 最快7月組裝、9月發布

任天堂計劃9或10月推出升級版Switch。(美聯社)

知情人士透露，任天堂 公司計劃最快7月開始組裝升級版Switch，並在9月或10月發布，以升級版取代已有4年歷史的遊戲主機。

新機定價可能高於原來的299美元，也許會在6月12日E3電玩展之前宣布，讓開發商能夠在這項全球性活動上展示他們的全系列Switch遊戲。升級版Switch將與定價199美元的Switch Lite一起銷售，標準款Switch則會逐步淘汰。

組裝廠最快7月出貨，量產預定10-12月達到峰值，儘管全球廣泛存在晶片 缺貨問題，影響到從汽車、電視、耳機和包括Switch在內遊戲機等所有商品的供應。

任天堂必須和對手爭搶電玩玩家的注意力，對手Sony和微軟公司11月都要推出新一代遊戲機，他們的PlayStation 5和Xbox Series X提高了前代產品的視覺保真度、速度和性能。

彭博資訊先前報導，Switch升級後會配備三星顯示器的7吋OLED螢幕，以及速度更快的輝達（Nvidia）繪圖晶片，連接到電視時能輸出4K畫面。

分析師Matthew Kanterman說，升級版Switch在拉長平台生命周期上極具價值。

目前還不清楚最終的零售價格，但因為組件和中國 大陸勞動成本上漲，升級版Switch可能漲價，高於2017年推出以來一直維持的299美元。供應商表示，有信心履行任天堂的訂單。

任天堂股價在周四之前已連6天上漲，接近歷史最高紀錄，顯然預期即將發布新機的消息。