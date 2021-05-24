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蘋果公布線上WWDC開發者大會完整流程 有全新活動

編譯季晶晶／綜合報導
蘋果2021年全球開發者大會將在美西時間6月7日上午10時起舉行。（取材自蘋果官網）
蘋果2021年全球開發者大會將在美西時間6月7日上午10時起舉行。（取材自蘋果官網）

蘋果公司（Apple）3月就說，今年的全球開發者大會（WWDC）將在美西時間6月7日上午10時起舉行，官方稍早再進一步公布大會流程。

蘋果已經證實，全視訊進行的WWDC由主題演講（Keynote）打頭陣，4小時後進行Platforms State of the Union活動，6月10日頒發蘋果設計大獎。

每年WWDC都會在Keynote發表所有蘋果平台今年稍晚的軟體更新。預料其中會包括iOS 15、iPad OS 15、macOS 12和watchOS 8。

這場演講由蘋果總部串流直播，所有開發者和果粉都可以透過apple.com，Apple Developer應用程式、Apple TV和YouTube免費觀看。直播結束後可隨選回播。

今年的WWDC會有全新活動Pavilions，讓開發者能針對特定主題，輕鬆探索相關講座、實驗室和特殊活動。但只能透過Apple Developer的應用程式造訪。

蘋果也將在WWDC提供Lounge，這裡會有以文稿為本的問答環節，以及「與開發者工具相關的特殊活動」。

最後，透過蘋果的200多場深度會議和一對一實驗室等活動，開發者將擁有「前所未有的」機會，與蘋果工程師和設計師對談，以便了解最新工具和技術，開發下一代應用程式。

蘋果 Apple YouTube

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