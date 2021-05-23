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打破傳統廣告 Zara開發臉書、Instagram遊戲賣衣服

編譯洪啟原／綜合報導
Zara母公司印地紡與臉書和Instagram結盟，共同開發網頁遊戲，吸引年輕買家。 （路透）
Zara母公司印地紡與臉書和Instagram結盟，共同開發網頁遊戲，吸引年輕買家。 （路透）

西班牙快時尚品牌Zara在不仰賴電視和看板廣告，打造出全球最大的服飾王國之後，如今正試圖利用另一種方式行銷其服裝、牛仔褲和外套：電玩遊戲。

為了因應從實體門市轉到線上銷售的趨勢，Zara母公司印地紡（Inditex）正與社群媒體巨頭臉書（Facebook）和照片分享平台Instagram結盟，共同開發網頁遊戲「Pacific Game」，以吸引年輕買家對其「Pull & Bear」品牌的關注與青睞。

在Pacific Game的這款復古風小遊戲裡，玩家在從加州一路旅遊至東京途中，要蒐集服裝和閃避障礙物，玩家須搭配攝影機鏡頭，藉由轉動臉部控制遊戲角色。這款遊戲可在Pull & Bear的Instagram與臉書官方頁面取得。這項策略的目標並非直接提振銷售，而是要與年輕消費者建立關係。印地紡去年來自電商的營收占比達到三分之一，也計畫擴大投資30億美元，確保電商銷售動能不減。

過去已有許多服飾品牌會結合電玩遊戲行銷自家商品，但現在更進一步希望能以自家開發的遊戲為網站帶入更多流量、提高應用程式（App）的下載數，並以更多充滿趣味的方式提供商品折扣碼。

英國精品業者Burberry去年便推出一款衝浪的電玩遊戲，並由美國名模凱莉‧詹娜（Kylie Jenner）在廣告中演出，以宣傳TB夏季花押字系列（TB Summer Monogram）產品。

品牌遊戲開發商Peek & Poke主管庫柏說：「重點在於為品牌額外增添魔力，在消費者心中留下深刻印象。」該公司曾為英國運動時尚品牌JD Sports Fashion和服飾電商Boohoo集團設計品牌電玩遊戲。

此外，國際奧林匹克委員會（IOC）今年也已舉行第一屆奧林匹克線上系列競賽，啟動為期一個多月的電玩遊戲模擬競技，項目包括棒球、划船、帆船、自行車以及賽車等。

在新冠肺炎疫情引發東京奧運的安全憂慮之際，IOC擁抱電子競技，也能在不威脅運動選手健康的情況下，宣傳夏季奧運，同時也能符合今年新採納的章程，加強與電玩社群互動，獲得一舉兩得之效。

東京奧運 電商 社群媒體

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