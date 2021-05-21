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微軟IE瀏覽器叱吒一時 2022年6月終止服務

中央社／西雅圖20日綜合外電
微軟的Internet Explorer瀏覽器。(Getty Images)
微軟的Internet Explorer瀏覽器。(Getty Images)

科技企業微軟的Internet Explorer（IE）瀏覽器曾經幾乎無人不知、無人不曉，卻將在明年走入歷史。微軟正準備以Edge瀏覽器，力拚如今市占率最高的谷歌（Google）Chrome。

路透社報導，微軟公司（Microsoft）昨天表示，Windows 10作業系統上IE的未來，在於更快、更安全的Microsoft Edge。

微軟在1篇部落格文章中表示：「IE 11桌面應用程式將於2022年6月15日起停止服務，不再支援某些版本的Windows 10作業系統。」

IE瀏覽器於1995年問世，因與微軟的Windows作業系統捆綁在一起，預先裝置在全球數以十億計的電腦中，得以在十多年間叱吒網路世界。

然而，2000年代末期，Google推出Chrome瀏覽器之後，IE的市占率江河日下，還因效能比不上競爭對手，成了無數網路調侃的題材。

微軟為了提升競爭力，於2015年推出Edge瀏覽器，運用的技術與Chrome相同。

根據網路分析公司Statcounter數據，到今年4月為止，Chrome在全球瀏覽器市場有65%市占率，其次是蘋果公司（Apple）的Safari占18%，微軟的Edge僅占3%，一度風光的IE更是微不足道。

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