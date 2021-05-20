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用眼睛就能控制iPad 蘋果無障礙功能將更新

中央社／台北20日電
蘋果公司宣布將推出專為行動不便、視障、聽障和認知障礙人士設計的軟體功能，包括只用眼睛就能控制iPad。（圖：蘋果提供）
蘋果公司宣布將推出專為行動不便、視障、聽障和認知障礙人士設計的軟體功能，包括只用眼睛就能控制iPad。（圖：蘋果提供）

蘋果公司今天宣布將推出專為行動不便、視障、聽障和認知障礙人士設計的軟體功能，包括只用眼睛就能控制iPad；另推出新服務SignTime，讓到訪美國、英國、法國Apple Store直營店的顧客可以遠端聯繫手語翻譯人員。

蘋果在官網發文指出，今年下半年隨著蘋果作業系統的軟體更新，肢體障礙人士將能利用輔助觸控操作Apple Watch，可以感測肌肉和肌腱活動的細微差別，讓使用者利用各種手勢，例如捏或緊握，來控制螢幕上的游標。

今年下半年iPad將支持第三方眼動追蹤設備，相容的MFi認證設備將可以追蹤使用者在螢幕上的注視位置，游標會跟隨視線移動；持續的目光接觸則會觸發動作，例如點擊。

針對盲人和低視能族群，蘋果「旁白」螢幕閱讀器將新增圖片描述功能，可以描述圖中人物的姿勢與位置。此外，蘋果將新增支援雙向助聽器，讓失聰或聽障人士可以進行免持通話和FaceTime對話。

此外，新服務SignTime讓顧客在瀏覽器上就可以用美國手語（ASI）、英國手語（BSL）或法國手語（LSF）與AppleCare和蘋果顧客服務專員溝通，親自造訪Apple Store店面的顧客還可以用SignTime遠端聯繫手語翻譯人員。這項服務會先在在美國、英國和法國推出，預計未來也會拓展到其他國家。

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