遠端工作更流暢 這8個iPhone、iPad、Mac使用祕技必學

8個小技巧幫助大家透過iPhone、iPad或Mac處理各項工作時更加方便快捷。（圖：蘋果提供）

遠端在家工作，加上小孩在家停課不同學，你需要便利的工具與更高效率讓工作更流暢！以下幾個超實用，但你可能還不知道的iPhone 、iPad、Mac使用小技巧，可以幫助大家在家處理各項工作時更加方便快速，持續維持通暢的溝通協作，打破實際距離的隔閡。

透過「並行」功能讓iPad變成你的第二個顯示器。（圖：蘋果提供）

筆電螢幕不夠大？iPad就是你的第二顯示器

不少上班族習慣辦公桌上的多個顯示器之後，回到家中用筆電作業，肯定覺得綁手綁腳被侷限，這時候如果手上還有iPad，就可以透過「並行」功能變成你的第二個顯示器。已經更新到macOS Big Sur的使用者，按一下「控制中心」的「顯示器」選單或是選單列，然後從選單中選擇iPad即可；如果還在使用macOS Catalina，按一下選單列中的「AirPlay」圖像 ，然後從選單中選擇您的 iPad，便可讓iPad變成Mac的延伸，像第二個顯示器一樣使用，桌面空間立即大增。

iPadOS的「滑動置前」和「分割顯示」2大功能，可讓多個App隨時待命。（圖：蘋果提供）

處理文書同時要上網找資料？這2招iPad手勢學起來

大家工作用電腦時經常同步開啟多個視窗和應用程式，這種多工的需求其實iPad也能勝任。iPadOS支援的「滑動置前」和「分割顯示」2大功能，可讓多個App 隨時待命，滑動一下，即可快速切換不同程式或視窗。

滑動置前（Slide Over）：在已開啟一個App的狀態下，從畫面底部向上滑動喚出Dock，從Dock上選擇所需的另一個App，按著並向上拖移，該App便會以懸浮視窗的狀態出現，即可同時使用兩個App。如想更換已置前的視窗，只需輕撥視窗底部，就能再選取其他已經開啟的App。

分割顯示（Split View）：如果從Dock上將App按著並拖移至畫面左或右邊，螢幕畫面即可以分割畫面顯示，拖拉中間的黑線可調整左右大小，這招也可打開同一個App在兩個視窗左右對照。

在Dock按下該App的「接力」圖像，即可在Mac上繼續先前的操作。（圖：蘋果提供）

「接續互通」功能 讓同一項工作在不同裝置上無縫接軌

只要在不同裝置上都使用相同的Apple ID、Wi-Fi，並開啟藍牙和「接力」（Handoff）功能，就可以在一部蘋果裝置上開始操作，然後在另一部裝置上繼續進度，維持效率。如此一來，在iPad上看到一半的網頁，回到Mac上仍可繼續剛才的瀏覽進度，只需在Dock按下該App的「接力」圖像，即可繼續先前的操作。另外還有一個超方便功能，就是在一部裝置上複製的文字、影像、相片和影片，可在另一部裝置上直接貼上使用。

讓iPhone成為Mac上編寫文件時的延伸鏡頭，拍配圖、掃描文件輕鬆搞定。（圖：蘋果提供）

Mac上編寫文件 用iPhone拍攝配圖

想要用Mac的Pages製作報告，再加上搭配的相片，只需於Pages點擊「插入」，選擇從iPhone或iPad「拍照」，所選裝置即自動打開相機功能，拍下的圖片便會自動顯示到文件上。除了拍照以外，這功能也可用來掃描文件或加入手繪畫作。這個「相機接續互通」功能亦支援「郵件」、「訊息」、Finder等。

善用「檔案」App 實現雲端 大平台

iPhone、iPad或iPod touch上的「檔案」App，除了顯示裝置上儲存的檔案，也可以顯示iCloud雲碟、Dropbox、Box、OneDrive或Google Drive等雲端服務的內容。不但能讓你隨時利用手機或iPad存取iCloud檔案、邀請同事協作處理Pages、Numbers和Keynote文件，更可充當你的「檔案中央處理器」，讓你存取、整合名下所有雲端平台，順道做個「雲端大掃除」，騰出更多儲存空間。

只需於「訊息」App內與同樣使用Mac的朋友開始對話，並於右上角的「詳細資料」中選擇「共享我的螢幕」或「要求共享螢幕」，還可以一邊作業一邊開始語音通話。（記者黃筱晴／攝影）

在Mac上共享螢幕新招 用「訊息」就能達成

iMessage除可供用戶和群組共享文字或語音信息、圖片及影片，Mac版本更可讓你與其他成員共享彼此的電腦螢幕，不須安裝第三方軟體。只需於「訊息」App內與同樣使用Mac的朋友開始對話，並於右上角的「詳細資料」中選擇「共享我的螢幕」或「要求共享螢幕」，還可以一邊作業一邊開始語音通話，並可於視窗檢視或操作彼此的桌面，無論是同事間討論專案，或同學合作報告、改功課也非常方便。且iMessage所有訊息和附件都會進行點對點加密，只有傳送者和接收者才能取用，確保雙方隱私。

「群組 FaceTime」使你能同時和最多32位好友或同事群組輕鬆連線。（圖：蘋果提供）

FaceTime也可進行視訊會議

功能強大又流暢的FaceTime，除了在平時可幫助省去長途電話費用與親友保持聯繫外，「群組 FaceTime」功能更支援最多32位用戶同時進行視像或語音通話，當聯絡人發言時其視訊方塊更會自動變大，不用再看得眼花花。過程同樣全部採用點對點加密。

共享「提醒事項」清單 合力解決每個代辦事項

大人在家工作、小孩在家線上學習，即使是最基本的日常行程都更挑戰專注力。這時候使用可透過「提醒事項」App，建立並與家人或同事共享包含子任務和附件的提醒事項，並根據時間和地點設定提示，為每項工作設下時限，有助提升效率。無論是工作任務抑或購物清單，不同範疇的待辦事項都一目了然。