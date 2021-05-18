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想介紹家鄉卻找不到Google街景圖 他自費自拍讓圖上線

編譯中心／綜合報導
男子自費自拍老家景觀，讓家鄉Google街景圖上線。（影片截圖）
男子自費自拍老家景觀，讓家鄉Google街景圖上線。（影片截圖）

Google推出的街景服務讓使用者能檢視所選地區的景緻。但是非洲辛巴威40歲男子坎西瑪（Tawanda Kanhema）一度看不到故鄉哈拉雷（Harare，辛巴威首都）街景，他在失望之餘決定自掏腰包拍攝老家，最後成功讓家鄉街景上線。

美國廣播公司ABC news報導，本業為數位策略師及攝影師的坎西瑪12年移居到美國加州，他2018年與Google和攝影公司Insta360合作，組織了為期2周的家鄉製圖之旅。他自費約5000美元回到家鄉拍攝，但借用Insta的360度相機。

來源：Good Morning America

坎西瑪解釋他的壯舉始於12年前的尷尬場面。當時他到一位朋友家裡做客，朋友的父親聽說坎西瑪來自遙遠的非洲，提議打開Google地圖看看當地街景，於是坎西瑪打開Google地圖，將游標移到哈拉雷卻驚訝發現：「首都只秀出地名，周遭一大片區域幾乎一片空白。」接著他把游標移到幾個鄰國，獲得相同的結果。坎西瑪思考著：「為什麼擁有近14億人口的非洲大陸徹底被忽視了？」

14年前上線的Google地圖，目前街景服務範圍只涵蓋全球114個國家及地區，大部分都是西方國家，仍有許多未觸及的區域如南極和中亞地區。

坎西瑪想到若辛巴威或其他非洲國家發生天災人禍，救援人員無法用Google地圖導航，便無法運送物資到災害發生地，會造成更險峻的災難。於是他下定決心：「既然Google不肯做地圖，那我就自己拍攝街景、紀錄數據，讓老家的街景地圖上線」。

坎西瑪2018前終於踏上返家之路，揹著攝影器材、開著弟弟的車，拍攝辛巴威3000公里都市街景，拍完後又駕船紀錄郊區自然風光。耗時2年總算補齊辛巴威Google地圖和街景數據。

2019年3月強烈熱帶氣旋伊代重創莫三比克、辛巴威等國，幸虧坎西瑪補足辛巴威Google地圖數據，救災人員能循著Google地圖導航救人，因此辛巴威損傷比其他國家小。

坎西瑪至今仍未收到Google的贊助，但他仍很高興「非洲終於受到重視了。」他表示接下來的目標是希望補完整片非洲大陸的Google地圖：「辛巴威只是個起點。」

Google 攝影 美國

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