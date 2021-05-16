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安卓手機5大優點 資深果粉認了：這些功能比iPhone更好

編譯中心／綜合報導
科技網站ZDNet一名作者表示，「有些事情安卓可以做得(比iPhone)更好」，舉出安卓手機有5大特點比iPhone更優秀。（路透）
科技網站ZDNet一名作者表示，「有些事情安卓可以做得(比iPhone)更好」，舉出安卓手機有5大特點比iPhone更優秀。（路透）

有些人會同時使用iPhone安卓手機，認為兩者都有難以取代的優點。科技網站ZDNet一名作者表示，自己從iPod touch時代就入坑蘋果生態系，iPhone是日常主力，如今身邊卻總是會帶一支安卓手機，「有些事情安卓可以做得(比iPhone)更好」。並列舉一路用到現在的心得，舉出安卓手機有五大特點比iPhone更優秀。

一、電池壽命

作者對於安卓手機的續航力感到十分驚訝，就算是小手機(如Motorola G9)也有驚人的電池壽命。他以自己手上的iPhone Pro Max「巨大版本」做對照，如果能一整天完全不用充電就很難得了，指出在續航部分似乎安卓手機有更好的表現。

二、較佳的CP值

作者指出，為了買手上的iPhone付了不少錢，很訝異安卓手機可以如此便宜。以最便宜的iPhone SE系列來說，售價399美元，而他曾使用過僅60美元的安卓手機，效能使用上仍在可接受的範圍。相形之下，iPhone SE的表現並沒有比僅約六分之一價的Doogee X95好上6倍之多。

三、更多特點

此外，手上的安卓手機功能從熱像儀到夜視鏡都有，雖然看起來都是小眾的功能，但若是想在iPhone上看到，可能又要再多一筆硬體成本的金額。

四、較少的BUG

使用安卓手機過程中，並不常遇到「錯誤」發生。反觀iPhone則似乎相當容易出現奇怪的小BUG，以熱點功能為例，作者認為安卓手機較為可靠。

五、容易使用的介面

一如有人稱安卓為開放式系統、iOS封閉式系統，作者認為安卓讓使用者自由客製化的程度相當高，不像iOS只有一種選擇。

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