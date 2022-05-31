亞裔拉丁裔混血家庭 加州趨勢 網上自封「拉亞人」

亞裔和拉丁裔是美國增長最快的兩個族群，混血後代也越來越普遍，可能讓人窺見美國的未來 。(Getty Images)

在移民湧入和出生率推動下，亞裔 、拉丁裔人口持續增長，混血後代越來越普遍；這些亞裔拉丁裔混血後代同時屬於兩個群體，見證了亞裔或拉丁裔形塑的文化身分，在面臨語言、文化和身分的複雜性之際，展現出獨特的融合特質，或許可以讓人一瞥加州 和美國的未來。

根據2019年人口普查數據，亞裔和拉丁裔是美國增長最快的兩個族群，約占美國人口四分之一。加州的亞裔拉丁裔混血人口比美國任何其他州都多，至少有25萬人；但和加州近4000萬人口相比，他們仍只占一小部分。

洛杉磯時報報導，艾蜜莉‧劉(Emily Liu)和父親說中文，和母親說西班牙語，也分別探望過父母的家鄉，去過中國哈爾濱和墨西哥 薩卡特卡斯州(Zacatecas)小鎮。「一些朋友說他們在我身上看到了亞洲特色，但我什麼都沒看到，我也沒有看到任何拉丁裔特色。」艾蜜莉‧劉說。

但許多年輕的亞裔拉丁裔混血都苦於面對自己的身分、社會上的刻板印象、成長和期望，他們面對的孤獨和困惑，往往連其亞裔或拉丁裔父母也難以理解。

在抖音(TikTok)一段瀏覽量100萬的視頻中，尼可‧吳(Nicole Ngo)問道：「把一個中國父親和一個墨西哥母親混在一起時，會得到什麼？兩個有身分危機的孩子。」現年24歲的吳說，「這是個笑話，卻也是事實」。

吳的墨西哥母親要孩子親吻擁抱他們的中國祖母，這在亞洲文化並不常見；吳說：「因為我媽這樣做，所以我的堂兄弟也被告知要照做。我媽那一邊的墨西哥影響，默默融入了我的中國文化裡。」

這些亞裔拉丁裔混血有專屬於他們的自豪感；對那些大部分時間都在網路上消磨時間的年輕人來說，尤其如此；這群人自稱「拉亞人」(Lasians)，在網上大談自己可以早餐吃點心，晚餐吃辣醬玉米餅餡。

艾蜜莉‧劉的父母20年前在阿罕布拉(Alhambra)上英語課時相戀並結婚，生下五個孩子；她父親至今仍不會說任何西班牙語，母親只會一點點中文，兩人靠至今仍生澀的英語溝通，但艾蜜莉．劉說：「我認為在愛情中，語言不是問題，」對於其他夫婦來說，真正的挑戰不是語言，而是文化障礙。

21歲的魯伊斯 (Cristina Ruiz) 去年為總部位於華府的民權組織UnidosUS擔任暑期教育政策實習生時撰寫簡介，文中捕捉到作為亞裔拉丁裔混血的經歷；她是墨西哥及中國混血，她的墨西哥祖父遇到了她的華裔祖母；她經常與自己的雙胞胎姐姐討論身分認同的問題，因為對方是「唯一真正了解在亞洲社區與墨西哥社區長大，兩者兼具又不是真正兼具的感受」。

魯伊斯的朋友艾莉‧郭(Arie Lea Kuo)是台灣和墨西哥混血；「我看起來更像拉丁裔，」郭告訴魯伊斯，即使她姓郭，別人也常說，「你不可能是亞裔。」

魯伊斯和郭對彼此在高中時猶豫該加入哪個社團，感同身受，「因為我們都想過，是不是應該適應自己的文化？」

「在與其他人談論了這些問題以後，我才明白很多人也有和我一樣的遭遇，」魯伊斯說：「我希望其他人也能意識到，這個社會有像他們這樣的人。」