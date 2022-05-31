從5萬到6000萬 中國留學生6年白手起家

伊州理工學院碩士溫林鑫創辦Chowbus。(伊州理工學院Sturat商學院)

2016年剛從伊州 理工學院碩士班畢業的中國留學生溫林鑫，在位於學校附近的公寓小房間創辦了外賣中餐平台Chowbus，短短六年，Chowbus從來自親友支援5萬創業金的一人公司，成長為年收過千萬、員工數約170人且獲得創投公司融資6200萬的企業，溫林鑫分享經驗說，不要只為賺錢而創業，要真心熱愛它，才能挺過艱困看見光明。

溫林鑫日前在華埠更好團結聯盟與伊州商務與發展部門(DCEO)共同舉辦的座談中，詳述了創業歷程。Chowbus目前在全美23個大城市推出送餐服務，過去兩年來，該公司營收大幅成長，員工人數也不斷增加。

來自惠州的溫林鑫，2013年畢業於上海財經大學，之後到芝加哥的伊州理工學院攻讀公共行政碩士，他說，他從小就立定兩個志願，一個是「到美國」，另一個就是「要創業」，他覺得自己很幸運拿到了伊州理工學院獎學金，實現了第一個目標，在碩士畢業前又努力達成了創業心願。

本身熱愛美食 的溫林鑫，當年因為在坊間外賣平台時常找不到中餐外送，也覺得現有平台使用不友善，加上留學期間認識一些中餐館 老闆，發現他們的科技設備仍然落後，導致營業效率打折，因此啟發了他創立專門做中餐外賣平台的想法。

行動派的他在畢業前創辦了Chowbus，一開始非常困難，「首先要有餐館願意加入我的平台，說服餐館業主相信平台可以增加業績，就不是件簡單的事情」，溫林鑫花了很多時間與一家家的中餐館老闆交流、溝通，「接著要想辦法招來客戶透過網路定餐，否則沒有生意進門，也留不住餐館東主」。

溫林鑫說，好不容易建立了餐館、顧客網路，接下來就要克服「如何找到司機」，溫林鑫一步一腳印走出自己的創業之路，當然期間也遭遇不少挫折，他表示，如果不夠熱愛自己的選擇，而只想要從創業項目中賺錢，很有可能半途而廢，「畢竟頭一兩年十分辛苦，更別提要賺到錢」。

一開始推出專門送中餐的平台時，市場上幾乎沒有競爭者，然而隨著需求增加，也有越來越多類似平台加入競爭，「不要怕競爭，沒有競爭表示沒有市場」，溫林鑫說，避免太過關注其他同業，將心力投注在加強用戶體驗與產品設計，才是維持企業成長的不二法門。

疫情期間外送生意大火，也大幅推升了Chowbus的營業金額，不過，溫林鑫並未沉浸在業績7、8倍增長的喜悅，他反而積極帶領團隊著手開發餐廳管理全套系統的項目，協助有意開中餐館者的找出經營盲點，也藉機打開另一片市場。

「聽到有人說，沒有Chowbus，都不知道三餐怎麼解決時，就很有成就感」，而每天看著各類美食的溫林鑫說，「家鄉牛肉粉」是他最想念的食物。