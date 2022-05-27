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拉攏亞裔 好市多賣家鄉味

財經新聞組／綜合報導
好市多對亞裔顧客很有一套。（路透）
好市多對亞裔顧客很有一套。（路透）

如果在好市多賣場看到榴槤和四川辣醬，不要太過驚訝，這是該公司積極拉攏亞裔顧客的手段，而且很可能其他零售業者不久之後也會跟進。

亞裔消費者通常只會在少數種族雜貨店和亞洲連鎖超市如H Mart、99 Ranch Market和Patel Brothers等找到家鄉食品。但在全球最大零售商之一看到這些產品卻是很少見的。

亞裔是美國成長最快的族群。根據市場研究公司Numerator的數據，亞裔約占美國人口的7%，但卻占好市多購物者的11.9%。

好市多在亞裔美國消費者中的主導地位，預示著這家倉儲式零售商的長期成長軌跡是個好兆頭，並且在零售業隨著美國的多元化發展而對其他零售商產生影響。

消費者情報公司NielsenIQ多元化計畫負責人格拉漢(Kymberly Graham)表示：「對於亞裔來說，他們的人口成長速度肯定會讓人產生這樣的想法：他們將創造重大的市場轉變。只要需求得到滿足，那麼對於為他們提供服務的任何人來說，含金量都會非常高。」

亞裔的人口和購買力快速成長，成為零售商的強大消費群。根據皮尤研究中心的數據，從2000年到2019年，美國亞裔人口成長了81%，而總體人口增長16%。亞裔的家庭收入中位數在美國最高，但群體內部的經濟差距也是全美最大。

根據NielsenIQ的數據，亞裔消費者尚未開發的銷售潛力達到130億元。

NielsenIQ發現，平均而言，亞裔的購物習慣與其他消費者不同。亞裔家庭人口往往比美國家庭多，因此更有可能大量購買並尋求便宜貨。因此，亞洲消費者在倉儲俱樂部購物的可能性是美國普通消費者的兩倍多。

好市多拒絕直接評論與亞洲顧客有關的庫存和消費者策略。僅強調其一貫的採購理念就是：研究市場，確定會員感興趣的產品種類，並就優質產品和服務進行談判，以獲得最佳進貨折扣。

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亞裔 好市多 零售商

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