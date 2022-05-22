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亞裔150萬無證客 逾半數來自這2國

編譯徐薏如、洪毅 美編邱士娟
圖為無證移民排隊等待辦理手續示意圖。(美聯社)
圖為無證移民排隊等待辦理手續示意圖。(美聯社)

除了已經在美國生活好幾世代的亞裔後代，還有多年來因不同情況移民至美國的各類亞裔族群，包括難民及尋求庇護者。根據亞裔推進正義協會(AAJC)的資料，約三分之二亞裔與六分之一太平洋島嶼裔人口出生自海外。

亞裔占美國移民人口一大部分比例，但是在移民改革過程中卻經常被忽視。

根據移民政策研究所(Migration Policy Institute)的資料，美國超過1100萬的無證移民當中，有150萬人來自亞洲，大約占無證移民人口的13%。其中超過半數來自印度或中國。

亞裔在國會僅占3%席位

亞裔美國人在全美的選舉職位大多代表性不足，目前參眾兩院共18位國會成員屬於AAPI群體，約占國會席位的3%。拜登政府高層級職位同樣缺乏AAPI族群多樣性。

眾議院有16位議員屬於AAPI族群，在435個席位中約占4%席位；參議院比例更低，僅兩位議員為AAPI人口，約占2%席位，兩位亞裔參議員分別是夏威夷州民主黨籍廣野慶子(Mazie Hirono)以及伊利諾州譚美‧達克沃斯(Tammy Duckworth)。

編譯徐薏如、洪毅 美編邱士娟
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