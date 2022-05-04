亞太裔女性薪酬僅白男75% 華裔女性罕見超越

亞太裔女性平均收入僅為白人男性的75%。圖為貿易代表戴琪(右二)3月在底特律出席亞裔婦女活動。(美聯社)

5月3日是亞太裔(AANHPI，即亞裔 、夏威夷原住民和太平洋島民)同工同酬日；分析報告顯示，2020年，非西語裔白人男性每賺一元，亞太裔女性只賺75分；也就是說，亞太裔女性平均收入僅為白人男性的75%。但華裔 女性平均收入高於白人男性，是亞太裔女性中例外的一群。

全國亞太裔婦女論壇(NAPAWF)執行主任宋妍(Sung Yeon Choimorrow)表示，「同工同酬日打破普遍存在的『模範少數族裔』迷思或亞裔就是擁有資源和穩定收入高成就移民的想法。」她指出，目前的最低工資不足糊口，最低工資的工作就算是全職，也無法負擔基本生活開銷；「解決薪資差距的作法之一，就是提高最低工資和薪酬透明度」。

全國婦女法律中心(NWLC)分析人口普查局美國社區調查(ACS)2015年至2019年全職勞工 收入數據，仔細研究亞太裔24個不同族群女性與非西語裔白人男性之間的收入差異。結果顯示，2020年非西語裔白人男性全職勞工每賺一元，亞太裔女性僅賺75分；這表示，亞太裔女性要工作到今年5月初，收入才能和前一年非西語裔白人男性賺得一樣多。

比起非西語裔白人男性每賺一元，緬甸女性賺得最少，只賺50分；柬埔寨、苗族、尼泊爾女性也偏低，平均約60分；日本女性收入96分，最接近非西語裔白人男性；只有華裔及印度和馬來西亞女性收入高於白人男性。

NWLC研究主任塔克(Jasmine Tucker)指出，「薪酬不平等，讓亞太裔女性成功應對與新冠疫情相關收入損失的能力，低於非西語裔白人男性」。