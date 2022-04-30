疫情改變你和我╱如何吸粉? 「苦大仇深」是流量密碼

疫情期間的抗議浪潮。(記者鄭怡嫣／攝影)

「(觀眾)還是普通老百姓居多，大家都關心買什麼菜。」張傑克留意能夠吸引更多流量的平民訊息，一條有人在法拉盛街頭罵罵咧咧的視頻，也能達到幾十萬的流量。

峨眉師姐也直言：「還是要拍一些苦大仇深的東西。」

苦大仇深不僅是流量密碼，也與紐約市的亞裔 及華人 的人口結構密不可分；紐約許多華人為了生活掙扎，疫情 更是給了他們致命的一擊。

發布新視頻 全美1.9萬華人大爺大嬸收看

峨眉師姐被稱為「大爺殺手」，按照油管的後台統計，她的粉絲數量按年齡依次遞增，65歲以上的粉絲最多，占25.4%，當她發布一只新視頻時，全美有1萬9000名的華人大爺或大嬸，都可能點擊觀看。

樹新風與張傑克的粉絲分布也相似，樹新風的視頻對於35歲至44歲的觀眾最有吸引力，達21.5%，但65歲以上老人的占比仍達18.7%，張傑克最強擁躉也是65歲以上的老人，達22.4%。

新冠疫情雖趨緩，紐約街頭，還是有人習慣出門戴口罩，覺得這樣更安全。(Getty Images)

孤獨苦悶的大爺大嬸 找到「雲陪伴」

老人面臨的貧困問題與孤獨困境，嚴峻、難以解決卻又不為人所知，這些失去收入或被房東驅趕，找不到說話對象的老人，通過收看他們的視頻，找到了疫情期間極為需要的「雲陪伴」。

張傑克遇到過一位個子高大的男性向他痛哭流涕，也收到過殘障人士的留言：「我很久沒出門了，想看看布碌崙(布魯克林)86街如今怎樣了，你能去那裡直播嗎？」

透過視頻 給長者一個傾訴管道

他希望借助直播，為居家受困的華人與長者，提供一個傾訴與感受外部世界的管道。

「都說華人第一年來美豪言壯語，我要來美國大幹，第二年沉默不語，第三年胡言亂語，第四年不言不語。」張傑克說，「還是要讓他們覺得，看視頻是有希望的。」