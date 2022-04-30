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疫情改變你和我╱拍攝遊民 支持建遊民所 遭痛罵「混蛋」

記者鄭怡嫣／紐約報導
曾經住在紐約法拉盛街頭的上海大爺，如今在播主以及華人民眾的幫助下，則搬至旅店。(記者鄭怡嫣／攝影)
曾經住在紐約法拉盛街頭的上海大爺，如今在播主以及華人民眾的幫助下，則搬至旅店。(記者鄭怡嫣／攝影)

在疫情以前，遊民代表一般無公害的弱勢群體，有心民眾會為他們布施錢財與食物；然而仇亞犯罪頻發，遊民被視為犯罪者、攻擊者或種族歧視者等存在；在紐約曼哈頓華埠、皇后區法拉盛、布碌崙八大道三大華社，同時出現的設立遊民所的計畫，又直接把華人社區與政府推到了對立的兩端。

2020年12月，紐約市社會服務局(Department of Social Services)宣布將在法拉盛市中心建造遊民所，當地社區一片譁然。在事情尚未有眉目且已遭到不少民眾激烈反對的情況下，峨眉師姐第一個跳出來支持建遊民所，一度成為眾矢之的，遭到不少民眾與粉絲的抨擊。

他們不是你想像的那樣 幾年前也和你我努力工作

「你們去過遊民所嗎？我是去過的，根本不是你們想像的那樣。」峨眉師姐說：「天津大爺沒有在曼哈頓的遊民所住下去，就是因為不會說英語，聽不懂人說話。」

就如峨眉師姐所說，「遊民」是她拍攝視頻的一大主題，也是她的「流量密碼」；她經常跑去曼哈頓拍街頭及地鐵中的遊民，也和法拉盛幾位華人遊民相熟，「你如果不和他們槓上，他們就不會傷害你。那些看起來精神不正常的人，或許幾年前就和我們一樣，努力工作，積極向上」。

聽不懂英語 住不慣遊民所 他又回到街頭

峨眉師姐口中的天津大爺，原在法拉盛搭住一處簡陋帳篷，與76歲的上海遊民大爺為鄰。她與樹新風送天津大爺去曼哈頓的遊民所，裡頭是兩人一間、帶有床櫃的房間，但大爺不會說英語，櫃子在夜晚被鎖，他拿不到東西，也沒法和人交談，住不慣，便又搬回法拉盛街頭。

視頻改變命運 幫天津流浪大爺找到失聯女兒

這也是峨眉與樹新風都支持在法拉盛建遊民所的緣由，畢竟離開自己習慣的社區多有不便，也遭遇語言的困擾，但許多當地的民眾並不認可他們以遊民為本、卻忽視公共安全的態度。

「樹新風，你是個混蛋。」樹新風說，有人曾朝他當街這樣大罵。

無論對遊民議題的看法如何，峨眉師姐與樹新風確實改變了曾流落街頭的天津及上海二位大爺的命運；他們幫天津大爺搬家三次，也幫他找到目前仍在天津、失聯多年的女兒。

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遊民 法拉盛 曼哈頓

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