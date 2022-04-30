疫情改變你和我╱130萬播放量 到手只有691元

樹新風所拍紐約法拉盛超市警察當場抓賊視頻。(取自樹新風視頻)

2022年春，儘管Omicron亞變種BA.2使疫情 又再度升溫，但整體而言，紐約市已逐漸復甦；如果說疫情「時勢造就英雄」，那麼後疫情時代對這一批因疫情而起的網紅「紅利」，確實在慢慢消退，他們也在摸索自己的轉型之路。

後疫情時代 紅利消退 網紅摸索轉型

「以前一個視頻要準備好幾天，現在就像脫口秀，直話直說。」已經轉為全職播主的峨眉師姐，計畫走出華人社區，街拍外族裔的各個社區；她曾一人闖過南布朗士 東哈林區的「貧民窟」，布碌崙威廉斯堡(Williamsburg)的極端正統猶太區與皇后區牙買加的非洲裔社區。

「膽要大，但也要低調。」她總結自己的絕活：要裝傻，像劉姥姥進了大觀園，也要接地氣，衣服穿出賣菜的感覺，還要拿著當地買的特產拎在手上，「別讓人家覺得你是在『白嫖』。」最後，臉上得始終掛著樸素的笑容。

「快錢」不好賺 全職之路道阻且長

播主們的「快錢」並不如想像的厚實，峨眉師姐有關蔣宋美齡墓地的視頻，雖在油管達到130萬的播放量，但到手僅691元。

在紐約法拉盛五級大火以前，張傑克位於緬街的店鋪，經營電腦維修、郵箱租賃以及旅行社的業務。(記者鄭怡嫣／攝影)

張傑克從紐約下達居家避疫令日日開播以來，頭一個月的收益是1000多元，疫情期間的總收入為1萬5000元；樹新風的全職播主之路聽上去更是道阻且長，「油管規定要有1000個粉絲、4000小時的視頻時間才准許獲得收入，我花了10個月取得資格。」

從每天一兩元起步 堅持下來是因為真愛

之後樹新風從每天賺一至兩元錢起步，現在每周三天拍攝、四天帶娃，每月有1700至1800元的油管收入，「如果不把買房子當作目標，那就還好，能堅持下來，真的是因為熱愛。」

與鼎盛時期比，峨眉師姐在視頻的播放量已下降到千次或數萬次，除繼續在紐約拍攝「苦大仇深」的視頻外，她也計畫往返於紐約與四川之間，拍攝她家鄉真實的風土人情與「直播帶貨」；張傑克剛從波蘭與烏克蘭的邊境 志願拍攝回來，他想把英語學好，創立一家小型的電視台。

敏感話題不迴避 希望百年後我的視頻可供參考

樹新風也在嘗試轉型，一開始，他拍抓小偷、打架，拍與政治立場相關的街頭對話，後堅持拍攝社區中形形色色的小人物，拍攝生活中的人。

樹新風自陳熱愛民主自由，不自我審查，對於某些敏感話題也不會迴避，「如果100到200年以後的人們想看看當時普通老百姓的態度，希望(自己的視頻)具有一定的參考價值。」