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疫情改變你和我／疫後在美處境惡化 留學生動了回國的念頭

記者和釗宇／紐約報導
針對亞裔的種族歧視引起的暴力行為，讓不少華裔民眾壓力巨大。（記者和釗宇／攝影）
針對亞裔的種族歧視引起的暴力行為，讓不少華裔民眾壓力巨大。（記者和釗宇／攝影）

新冠疫情不僅是一場公共健康危機，也徹底改變了人們的生活狀態，針對亞裔種族歧視引起的暴力行為，更讓不少華裔民眾壓力巨大；部分留學生目睹甚至親身經歷了歧視事件後，覺得在美中關係急轉直下的大背景下，留在美國已經不是留學生最佳選項，但也有人擔憂回國後的工作環境難比美國，遲遲下不了決心。

在紐約大學攻讀博士學位的張文靜表示，新冠疫情爆發以來，壓力主要來自擔憂自身安全；她說，2014年來美國初期，原本希望畢業後留在美國發展，但美國在新冠疫情中荒腔走板的表現、疫情以來美國社會一些人對亞裔的仇視，再加上在地鐵上遭言語攻擊的經歷，讓她下定決心，畢業後就回中國。

「在紐約大學攻讀博士，可以說圓了我小時候的夢想；剛來前兩年，我的計畫是畢業之後在美國找到教職，然後定居。」張文靜說，「畢竟從職業發展的角度來講，美國的科研環境比中國更好。」

社會撕裂、民粹可怕 美國燈塔形象在她心中崩塌

但張文靜表示，前總統川普上台後，讓她看到了美國社會的撕裂和民粹主義的可怕，美國在她心中的燈塔形象開始崩塌；讓她徹底對美國失望的，是疫情開始以來美國社會的反亞裔風潮，針對亞裔的攻擊事件不斷發生，她本人也成為這股風潮的受害者。

張文靜說，反亞裔風潮出現之初，她並沒有太大感覺，但去年12月14日傍晚，她從學校回家，在地鐵站附近，目睹一位坐在路邊的非洲裔男性，突然朝一位亞裔中年婦女拳打腳踢，持續十多秒；旁邊一名白人男性大聲喝止並勸阻後，非洲裔男子才停止攻擊並竄逃。

張文靜表示，她在地鐵上曾遭到白人種族歧視攻擊。（記者和釗宇／攝影）
張文靜表示，她在地鐵上曾遭到白人種族歧視攻擊。（記者和釗宇／攝影）

這件事讓張文靜至今心有餘悸說，「如果那天我稍微走快一點，走到前面，被攻擊的人就是我。」

但張文靜接著說，一星期後，她在地鐵上就遭一名未戴口罩的白人男子怒目對她說，「妳這中國白痴滾回中國，不然我就讓妳完蛋！」

「我沒有理他，他就繼續盯著我，重複他的種族歧視語言，卻無人阻止。」張文靜說，她勢單力薄，只好走開，還好他沒有跟過來繼續騷擾；這個人穿著正常，和其他乘客坐在一起，不像是遊民。」

張文靜說，她一直不敢把這兩件事告訴在中國的家人，畢竟家人在國內已經夠擔心了；她計畫今年快點畢業，趕緊回國和家人團聚。

工作壓力、居家更慘 「要隨叫隨到，加班比疫情前多」

已經畢業並順利進入華爾街一家大型金融機構工作的馬越也說，疫情以來他不僅遭遇過針對亞裔的仇恨攻擊，還要應對不斷增加的工作壓力。

他說，雖然疫情後轉為居家辦公，但工作壓力比以前在辦公室要大很多，「因為老闆要求隨叫隨到，加班甚至比疫情前還要多。」

在2020年4月第一波疫情爆發時，馬越和室友開車出門採購，遇到堵車，「就有一個白人男性搖下車窗朝我們豎中指說：Go back to China! Go fxxk yourself!，還朝我們的車吐口水。」

張文靜說，在美中關係敵對短期內無法緩和的大背景下，亞裔尤其是華裔在美國的處境只會...
張文靜說，在美中關係敵對短期內無法緩和的大背景下，亞裔尤其是華裔在美國的處境只會更加艱難。（記者和釗宇／攝影）

馬越說，華裔在美國的處境惡化，讓他也動了回國的念頭；之所以遲未下定決心，除疫情導致不方便外，他也擔憂中國的職場環境不如美國，擔心自己回國可能無法適應。

「我在國內的朋友都吐槽，國內內捲(內部競爭)太厲害，相比美國，國內職場的人事關係更複雜。」馬越說，在美國只要按時完成工作就可以，人際關係比較簡單，「回國還要照顧各種關係，我擔心自己適應不了。」

此外，美國有相對比較優質的教育環境，也是讓他遲疑的原因，「如果因為我回國，而我的下一代沒享受到更好的教育，我不知道他們以後會不會怨我？」

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