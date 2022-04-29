疫情改變你和我／地鐵驚魂 「誰是原住民？」疫情挑動最敏感的種族神經線

在從夏威夷回到紐約的第一天，顏庭珊激動地在社交媒體上發布了這張自拍。(顏庭珊提供)

今年3月5日，紐約女孩顏庭珊終於能從夏威夷回到紐約家中；這是新冠疫情 爆發近兩年來第一次和家人團圓。

顏庭珊曾在耶魯大學學習戲劇，當晚看完一部由韓裔導演執導的舞台劇後，和朋友搭上一列回皇后區的地鐵列車，回家看望父母。

地鐵白男叫囂：「為什麼這裡這麼多的華人」

「我心情好極了，因為整部劇的製作堪稱完美，但這時，一個聲音忽然打亂了我的思緒。」34歲的顏庭珊說，那個聲音是那樣刺耳，覺得就像腦袋被人打了一悶棍，空白到無法思考。

「為什麼這裡這麼多的華人，他們真應該快點滾回自己的國家。」這個不斷重複的聲音愈來愈近，愈來愈高；像箭一般射向特定族群。

顏庭珊循聲，看到一個白人男子，對著兩名年輕亞裔 女子大喊：「你為什麼在這？你快些滾回家去吧！」

亞裔女孩挺身 ：「我不站出來，誰會站出來？」

「我當時真的不想介入。」顏庭珊回憶說，她想繼續保持愉快的心情，和許久未見的父母吃個飯是他最想做的，「但我若不站出來，誰會站出來呢？」

於是，她和朋友站起，無聲地擋在白男和亞裔女子之間；顏庭珊背對白男，試圖和這兩名年輕亞裔女子說話，但二人顯然被嚇壞了，一看列車到站，就馬上起身快步離開了車廂。

整個過程中，白男對亞裔不斷的咒罵聲，在這一節列車中尖銳地回響。

緊接著，另一名亞裔乘客上了車，白男像是找到新目標；大步走到那名乘客面前，繼續著他的種族歧視言論；包括「搶占社會資源的傻X」，等極具侮辱性的咒罵。

拿起手機拍攝 女孩被嗆「所有亞裔都該死」

「你覺得拍我很驕傲啊？你知道嗎？這是我的言論自由。我有權說我想說的，這不違法。」白男發現顏庭珊拿手機拍攝，對著她啐說，「我覺得所有亞裔都該死，我覺得他們都應該立刻、馬上去死！」

「你當然可以說你想說的，我這麼做只是在保護自己，你在攻擊我的族裔，拍攝也是我的權利和自由。」視頻中的顏庭珊反擊道，「你是美國原住民嗎？你的祖先又為什麼移民 到這？」

白男未理會而繼續罵道，「為什麼你們移民到這，卻沒有美國人移民到你們那裡？我生在這裡，你有什麼資格和我說話，亞裔不是來自亞洲？你說你來自美國？別當我是傻X！」

顏庭珊回到紐約首日，就在地鐵上遇到里斯本湊近大喊「亞洲人都該死」的嘴臉。(顏庭珊提供)

白男跳針叫罵：「我只歧視亞洲人」 爆發扭打

顏庭珊說，在這近五分鐘對話中，七、八名乘客開始站到她身邊以示支持，而當車停在42街時報廣場時，車門打開後未再關閉，因為顯然有人已經報警，隨後有更多乘客站到了白男的身後，把他圍了起來。

而該白男仍不依不撓，手握一張捲曲的白紙，好像演講稿時不時低頭查看，然後高聲說道，「我是一個種族主義者，但是我只歧視亞洲人，因為是他們讓這裡變得擁擠不堪...」

話音未落，該男子突然被「吸」出了車門外，眾人走出車廂發現，是月台上一名忍無可忍的乘客，一把將白男揪到車外，二人扭打成一團。

視頻留言傷人 「這算什麼犯罪？傷害亞裔感情？」

顏庭珊事後把視頻放到網上，不少人留言表示，「這算是什麼犯罪？傷害了亞裔的感情嗎？言論自由並無不妥，警察有比照顧你特權更重要的事情做。」

對此顏庭珊請律師給出了回應聲明，以紐約州刑法為準定義了該案的仇恨犯罪性質；案發不久，顏庭珊特來信告知，市警仇恨犯罪小組(Hate Crime Task Force)的探員張棟志已經聯繫她，並通過她的視頻逮捕了該白人男子里斯本(Rodrigo Lisboa)，里斯本有多次騷擾、侵犯亞裔的前科。

疫情帶來改變？ 「心懷種族仇恨的人，始終在那」

若非目睹過去兩年，「亞裔」、「被攻擊」等新聞頭條，漸漸變成了「亞裔」、「女性」、「長者」、甚至「死亡」等關鍵詞，顏庭珊當時不會有勇氣為自己辯護。

「我絕不會將這稱之為疫情帶來的改變，因為心懷仇恨的人，始終在那。」父母從台灣移民美國的顏庭珊說，疫情擴大了種族仇恨這團迷霧(mist)，愈來愈多的人對此也感到無力，她盼迷霧終能散去，亞裔不再成為仇恨的標的。