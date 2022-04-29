疫情改變你和我／種族化「厭女現象」達高峰 亞裔女夜逛紐約心驚驚

針對亞裔的種族歧視引起的暴力行為，讓不少華裔民眾壓力巨大。（記者和釗宇／攝影）

反亞裔種族歧視 的一個特殊性在於其與女性地位的複雜聯繫；根據「#停止仇恨亞太裔」(Stop AAPI Hate)組織在疫情 後收到數千份仇恨犯罪案件報告中發現，超過三分之二是施加在亞裔女性身上，而眾多亞裔女性所受到的傷害還尚待統計，針對亞裔女性的種族化厭女現象(Racialized Misogyny)達到了頂峰。

2021年3月在亞特蘭大發生的亞裔水療館槍擊案中，槍手稱自己「並不是受種族主義情緒驅使」，而是因為「性成癮」。

華裔女權活動者方源遠說，一個涉及亞裔女性受害者的攻擊案發生，人們開始討論這到底是針對女性的厭女舉動，還是針對亞裔的種族主義，「但如果兩者都是呢？」

杜魯門州立大學歷史系教授、女性移民研究員令狐萍表示，亞裔移民向來被置於勞動力與商業的語境分析，性別問題未被重視；針對亞裔女性的性別歧視與暴力有著很長的歷史，也發生在包括亞裔男性的各個種族男性。

亞裔女性背上了順從的性別刻板印象，在某種程度上，她們被認為比其他女性更搶手，也因此被抹除個體性，不符合這種預期就要吃苦頭，選擇了非亞裔伴侶又要被指指點點。

小綿羊刻板標籤 亞裔女更易被攻擊

臨床心理學者、哈佛大學臨床心理學博士後楊意表示，在疫後的一些心理對話中，亞裔女性幾乎都表達，在疫情中承受多於常人的焦慮和不安全感，「獨自走在紐約街頭，已不再是安全的夜間消遣，小綿羊的刻板標籤，使她們更容易遭受襲擊。」但在此之前，被認為沈默順從的亞裔女性，在女性權益的爭取中並不是主角。

她指出，亞裔女性的特殊處境並沒有得到有效處理或統計，因為在這些涉及性侵犯的案件中，種族問題往往被忽略不計；亞裔女性在女性問題和種族問題的夾縫間，同時被邊緣化。

方源遠表示，從亞特蘭大槍案到曼哈頓華埠李尤娜遭人尾隨入室殺害，色情化亞裔女性必定是誘因之一，且因為疫情變得更加突出，後疫情時代的亞裔女性將很難驅散這樣的思惟。