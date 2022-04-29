我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診再度破萬 新增11974例、2死

「我回來了」川普在自創社媒首發文 還標註#covfefe

疫情改變你和我／種族化「厭女現象」達高峰 亞裔女夜逛紐約心驚驚

記者張晨／紐約報導
針對亞裔的種族歧視引起的暴力行為，讓不少華裔民眾壓力巨大。（記者和釗宇／攝影）
針對亞裔的種族歧視引起的暴力行為，讓不少華裔民眾壓力巨大。（記者和釗宇／攝影）

亞裔種族歧視的一個特殊性在於其與女性地位的複雜聯繫；根據「#停止仇恨亞太裔」(Stop AAPI Hate)組織在疫情後收到數千份仇恨犯罪案件報告中發現，超過三分之二是施加在亞裔女性身上，而眾多亞裔女性所受到的傷害還尚待統計，針對亞裔女性的種族化厭女現象(Racialized Misogyny)達到了頂峰。

2021年3月在亞特蘭大發生的亞裔水療館槍擊案中，槍手稱自己「並不是受種族主義情緒驅使」，而是因為「性成癮」。

華裔女權活動者方源遠說，一個涉及亞裔女性受害者的攻擊案發生，人們開始討論這到底是針對女性的厭女舉動，還是針對亞裔的種族主義，「但如果兩者都是呢？」

杜魯門州立大學歷史系教授、女性移民研究員令狐萍表示，亞裔移民向來被置於勞動力與商業的語境分析，性別問題未被重視；針對亞裔女性的性別歧視與暴力有著很長的歷史，也發生在包括亞裔男性的各個種族男性。

亞裔女性背上了順從的性別刻板印象，在某種程度上，她們被認為比其他女性更搶手，也因此被抹除個體性，不符合這種預期就要吃苦頭，選擇了非亞裔伴侶又要被指指點點。

小綿羊刻板標籤 亞裔女更易被攻擊

臨床心理學者、哈佛大學臨床心理學博士後楊意表示，在疫後的一些心理對話中，亞裔女性幾乎都表達，在疫情中承受多於常人的焦慮和不安全感，「獨自走在紐約街頭，已不再是安全的夜間消遣，小綿羊的刻板標籤，使她們更容易遭受襲擊。」但在此之前，被認為沈默順從的亞裔女性，在女性權益的爭取中並不是主角。

她指出，亞裔女性的特殊處境並沒有得到有效處理或統計，因為在這些涉及性侵犯的案件中，種族問題往往被忽略不計；亞裔女性在女性問題和種族問題的夾縫間，同時被邊緣化。

方源遠表示，從亞特蘭大槍案到曼哈頓華埠李尤娜遭人尾隨入室殺害，色情化亞裔女性必定是誘因之一，且因為疫情變得更加突出，後疫情時代的亞裔女性將很難驅散這樣的思惟。

亞裔 疫情 種族歧視

上一則

疫情改變你和我／疫後在美處境惡化 留學生動了回國的念頭

下一則

疫情改變你和我／地鐵驚魂 「誰是原住民？」疫情挑動最敏感的種族神經線

延伸閱讀

世界晚報／紐約一母親疑似受精神困擾將嬰兒抛到樓下

世界晚報／紐約一母親疑似受精神困擾將嬰兒抛到樓下
國際油價收在近兩周最高 棉花價格接近11年高點

國際油價收在近兩周最高 棉花價格接近11年高點
紐約市長亞當斯提名華府出租車輛局主管都勇任TLC新局長

紐約市長亞當斯提名華府出租車輛局主管都勇任TLC新局長
紐約亞裔少女頸部中彈案 竟是高中生吵架引爆隨機掃射

紐約亞裔少女頸部中彈案 竟是高中生吵架引爆隨機掃射

熱門新聞

圖為佛州邁阿密機場熙熙攘攘，多數旅客都不戴口罩。(Getty Images)

疫情改變你和我 「回不到從前」 亞裔最受傷

2022-04-27 09:16
跨州長途的卡車司機十分緊缺。(特派員黃惠玲／攝影)

疫情改變你和我／華人當卡車「老司機」寂寞公路賺高薪

2022-04-28 09:20
羅希在協議離婚期間，為調劑心情，離開紐約旅行了一個月，圖為她在厄瓜多爾。(羅希提供)

疫情改變你和我╱疫情下「我的跨國婚姻走向終點」

2022-04-27 10:50
曾經的百度產品經理張伊迪，在疫情中學會向內觀察自我內心，從而毅然轉型成為人生教練，幫助更多求助者發現真實自我。（張伊迪提供）

疫情改變你和我／「乖乖女」跳脫矽谷 產品經理轉行人生教練

2022-04-28 15:22
張玲和兒子翊寶因為疫情阻隔中美兩地一年半，終於團聚。（張玲提供）

疫情改變你和我╱母與幼子分隔中美 1年半才相見

2022-04-27 13:08
最高法院25日允許TJ高中續用改革後的新錄取方式招生，駁回亞裔家長阻止新招生措施的訴求。（記者張筠 / 攝影）

最高法院駁回亞裔家長請求 允許TJ高中續用新招生政策

2022-04-26 10:27

超人氣

更多 >
芝華女疑開車逃離家暴 丈夫緊追攀車頂、慘遭輾死

芝華女疑開車逃離家暴 丈夫緊追攀車頂、慘遭輾死
疫情改變你和我／華人當卡車「老司機」寂寞公路賺高薪

疫情改變你和我／華人當卡車「老司機」寂寞公路賺高薪
身分盜竊連爆 多為大通銀行用戶 警察也受害

身分盜竊連爆 多為大通銀行用戶 警察也受害
紐約亞裔少女頸部中彈案 竟是高中生吵架引爆隨機掃射

紐約亞裔少女頸部中彈案 竟是高中生吵架引爆隨機掃射
突發疾病搶救無效...天津市長猝逝

突發疾病搶救無效...天津市長猝逝