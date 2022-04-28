疫情改變你和我／「乖乖女」跳脫矽谷 產品經理轉行人生教練

曾經的百度產品經理張伊迪，在疫情中學會向內觀察自我內心，從而毅然轉型成為人生教練，幫助更多求助者發現真實自我。（張伊迪提供）

「如果沒有新冠疫情 ，我應該會在矽谷 的大公司，找一份高薪穩定的工作了此一生。」說這句話時，踩在20歲尾巴上的張伊迪，剛走完這動盪世界為她的職業生涯和新婚生活設下的十字路口。

從小就頂著「乖乖女」頭銜的張伊迪，人生從未有過「出格」的選擇。在中國的高考一路過關斬將，考入香港中文大學，畢業後也很順利地被「互聯網大廠」百度 錄用，23歲就成為高薪階層的產品經理，負責過百度無人駕駛、百度金融、百度地圖等最熱門的科技產品。

就在事業得意之時，情場也順利，相戀的男友移往矽谷谷歌做軟體開發負責人，2019年底兩人於舊金山領證，計畫著2020年起一同定居在矽谷，未來再度參與全球大企業的科技產品創造。

返中探親 和夫分隔兩地

2020年初爆發的新冠疫情，徹底打亂了這對新婚夫婦的計畫；春節回中國探親並打算從百度辭職的張伊迪滯留在了家鄉，當時中國封鎖，她沒有辦法飛回美國，和丈夫被迫分隔兩地，「突然意識到曾經很確定的人生腳步，開始變得動盪而不堪一擊。」

張伊迪只能暫緩辭職計畫，加入在家辦公的行列，在線上與北京團隊一起工作，「那時是2020年的2月，所有人都以為這種狀態持續一兩個月就頂天了，沒想到漫長的隔離生活才剛開始。」

曾經的百度產品經理張伊迪，在疫情中學會向內觀察自我內心，從而毅然轉型成為人生教練，幫助更多求助者發現真實自我。（張伊迪提供）

莫名多出的獨處和居家時間，使張伊迪開始思考「前進」的意義。

「中國互聯網公司的『內捲』非常嚴重。」她說，每晚都是九、十點下班，每日工作時常超過12小時，「周一到周五除了工作就沒有正常生活。」

如此陀螺般的人生像是被新冠按下了暫停鍵，平日大城市快節奏的忙碌，在滯留家鄉的小房間時多了些許陌生，「回溯來看，我對自己內心的探索是從居家隔離開始的，我甚至開始思考究竟為什麼要做產品經理？究竟要不要再搬來美國？」

思緒紛擾中，和美國朋友的一通電話，給張伊迪的人生打開了一扇新的窗口。

她說，她的朋友當時學習成為人生教練(Life Coach)，「我之前完全不知道那是什麼，聽完後覺得特別有興趣，於是蠢蠢欲動也想嘗試。」

疫情恰恰給了張伊迪學習的機會，人生教練作為全球新興職業，疫前的專業培訓原本只在美國的大城市線下進行，但疫情使所有課程不得不搬在了線上，使遠在中國的張伊迪也有了同步上課的條件。

在家辦公 修完專業課程

在家辦公使本來在公司忙碌的張伊迪有了靈活的時間，她利用2020年將人生教練的專業課程修完，並順利考取了職業資格證，「那時已是2021年上半年，我也順利辦好了7月回美國的手續，我能明顯感覺到自己內心的聲音變得清晰而堅定—我想要將人生教練作為自己的全職工作。」

張伊迪笑稱這可能是她作為乖乖女人生中最「出格」的舉動，抵擋住矽谷高薪產品經理的誘惑，選擇一個剛起步、沒有固定薪水、沒有大公司光環的職業，「這次我不想再隨大流、過外界認定的『優質人生』，我只想做自己真正喜歡的事情。」

剛步入人生教練職業的張伊迪，也恰好趕上了行業的風口，「疫情導致有心理健康困擾的人愈來愈多，人生教練作為一個幫助人們解決心理問題的角色，需求量變得愈來愈大，連我這樣的新手教練，也面臨根本忙不過來的客戶群」。

人生教練 解決心理問題

究竟什麼是人生教練？張伊迪用「聆聽」和「看見」囊括了這個全新的職業。

「不同於心理醫生面對的是心理闕值為負分的人群，需要給出病理層面的醫療救助，也不像人生導師是要給某領域有困惑的人以建議。」她說，人生教練幫助的對象，是心理和情緒狀態還可以自我控制，藉由自我傾訴和教練指引，調節自己負面狀態的人。

「人們渴望被『傾聽』，也渴望被『看見』，這是人生教練能存在的根源。」張伊迪回憶起自己做的第一次實戰演練課，那時才明白真正去聆聽和關注他人，對於當下的年輕人是多麼不易。

她在人生教練的演習中，逐漸學會真正站在對方角度出發，通過觀察講述人的語言，適時提出問題，以幫助客戶更加了解自己。

張伊迪說，尋求幫助的客戶群基本是「80後」和「90後」，常見的問題主要是親密關係、工作轉型、職業迷茫、中年危機等，但傳達的情緒有非常強烈的共性，是疫情後滋生的焦慮和不安。

張伊迪用「情緒內耗」來形容疫後所遇到的求助者的「通病」，「我最常聽到的客戶問題是，究竟如何讓自己變得更自信？如何減少負面的情緒消耗？他們有意願了解自己，也有意願去改變，只是還沒有學會向內探索。」

如今順利赴美和丈夫團圓的張伊迪，回首過去兩年，感慨疫情於自己而言，是危機卻也是轉機。

「如果沒有那段隔離的艱難歲月，我不會看見我自己，如今也不能去看見別人。」張伊迪說，比起曾經辦公室封閉空間裡的生活，自己更喜歡現在藉由和不同人對話，「希望未來我可以通過人生教練的工作，幫助到更多的人。」