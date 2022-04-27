疫情改變你和我 「回不到從前」 亞裔最受傷

圖為佛州邁阿密機場熙熙攘攘，多數旅客都不戴口罩。(Getty Images)

美國的新冠肺炎疫情 進入第三個年頭，隨著感染人數持續下降和絕大多數州不再執行強制口罩令，疫情好轉已見曙光。這場疫情共導致美國近百萬人死亡，在全球所有國家中最多，超過舊金山、華府或波士頓的人口；全美累計確診人數達8100萬，相當於每四個人中就超過一人確診。可以想像，這場疫情給美國帶來的影響是空前的和深遠的。

儘管隨著疫苗接種率的提高和各種新冠藥物的開發使用，疫情終會獲得控制，但疫情爆發期間人們的生活已有深刻的變化。

本報今日起推出「疫情改變你和我」系列報導，希望透過時代大潮中的眾多小人物的故事，從衣、食、住、行等各個方面讓讀者看到疫情給社會生活帶來的變化，並幫助讀者適應這種變化。

兩年多來社交距離的擴大，使人們的社交方式變了，新冠疫情成為人們心中的一個疙瘩，讓彼此間的信任感降低，在社交生活中怎樣克服彼此心中對對方的恐懼，要不要握手，要不要擁抱，要不要跟陌生人共餐、派對，彼此應有怎樣的肢體語言等，都會讓人猶豫。

搭乘郵輪 出遊曾是十分浪漫的旅行方式，但在新冠疫情爆發後，郵輪成為不受歡迎的「瘟神」，每到一處都被拒絕靠岸，即使現在郵輪旅遊已經恢復，搭郵輪也仍被許多人看成瘋狂的想法；與此相對照的是，三兩家庭結伴揪團出遊成為潮流，RV房車出遊更受歡迎。

新冠疫情也帶來職場的變化，除在家工作盛行外，醫務人員短缺、教師短缺、卡車司機短缺等現象十分突出，一些人在原工作做了多年，由於各種原因，不再找工，寧願待在家中；老齡員工面臨退休者，加快離開職場；移民來美工作的許多渠道被切斷，也使多達數百萬個富餘工作，等待填補。

疫情讓更多人有更多時間與家人和左鄰右舍相處，好處是家人之間接觸更密切了，壞處是相處久了，相看兩相厭，煩惱反而變多，爭吵頻繁了，甚至一言不合，便鬧著離婚。

疫情對亞裔 的衝擊更大，各地湧現的針對亞裔的非難和暴力，讓亞裔承受更大的精神壓力。

當然疫情也帶來一些正向的改變，例如迫使人們無論長幼，都去學習和利用新的資訊科技用於交流，中文學校教學多改為線上，ZOOM、Google Meet成新寵；餐館點餐也多採用電子菜單，取代服務生逐桌詢問和記錄。越來越多過去都須親往現場的活動，如參觀大學，舉辦講座，醫生看診，甚至逛博物館、風景區，現在都用上了虛擬實境。

這些變化可能成為生活的新常態，即使疫情好轉，恐怕也無法回到從前了。

孟默斯大學(Monmouth University)民調說，70%的民眾都希望生活重回過去，但丕優(Pew Research)民調顯示，多達91%的民眾都認識到，疫情已或多或少改變他們的生活。所以如何學會與病毒共存，適應疫情爆發後形成的種種新常態，是對我們每一個人的挑戰。